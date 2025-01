„Tine ist in seiner Zeit in NÃ¼rnberg zu einem elementaren Teil unserer FÃ¼hrungsriege geworden“ – 36- jÃ¤hriger Constantin Braun bleibt ein Ice Tiger

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können auch in der kommenden PENNY DEL-Saison 2025/26 auf ihren erfahrensten Verteidiger zählen.

Constantin Braun hat seinen Vertrag in Nürnberg um eine weitere Saison verlängert und geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Ice Tigers.

Der 36-jährige Lampertheimer hat bislang 837 DEL-Spiele absolviert, 81 davon für Nürnberg. In seiner erfolgreichen Laufbahn kann Braun auf fünf Meisterschaften mit den Eisbären Berlin zurückblicken. In der laufenden Saison hat er bereits 44 gegnerische Schüsse und damit die zweitmeisten im Nürnberger Team geblockt und mit 2:41 Minuten pro Spiel die meiste Eiszeit der Ice Tigers in Unterzahl.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit Constantin Braun können wir einen wichtigen Baustein für unsere Kabine und Defensive für die nächste Saison behalten. Tine ist in seiner Zeit in Nürnberg zu einem elementaren Teil unserer Führungsriege geworden und kann mit seiner Erfahrung vor allem unseren jungen Spielern extrem weiterhelfen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Mannschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in Nürnberg arbeiten wollen.“

Constantin Brauns Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV