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Timur Shiyanov wird neuer Goalie Coach beim EHC Olten

24. Juli 20261 Mins read39
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Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat mit Timur Shiyanov einen sehr ambitionierten Goalie Coach verpflichtet.

Der ehemalige Swiss-League-Torhüter stösst Anfang August zum Trainerstaff.

Timur Shiyanov wird neuer Goalie Coach des EHC Olten. Der 26-Jährige war zuletzt in gleicher Funktion beim EHC Arosa tätig und wechselt per Anfang August zum EHCO. Er wird damit Nachfolger des langjährigen EHCO-Torhütertrainers Michael Tobler, der künftig als Sportchef amtet.

Mit Timur Shiyanov erhält der EHC Olten einen sehr ambitionierten Goalie Coach, der auch viel in die eigene Entwicklung investiert – zuletzt etwa als Gast im Development Camp der NHL-Organisation Tampa Bay Lightning. Zudem kennt Shiyanov die Swiss League: Er stand zwischen 2021 und 2025 als Torhüter für Martigny, Winterthur und La Chaux-de-Fonds im Einsatz, ehe er im letzten Dezember seine Karriere als Goalie Coach in Arosa begann.

Nun wird der schweizerisch-russische Doppelbürger in einem Teilzeitpensum für die Weiterentwicklung der Torhüter beim EHC Olten zuständig sein. Er wird intensiv mit den beiden neuen Torhütern Phileas Lachat und David Brodecký zusammenarbeiten und sich auch im EHCO-Nachwuchs engagieren.

Timur Shiyanov hat einen Vertrag für eine Saison unterschrieben. Der EHC Olten freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Timur einen guten Start im Club!

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