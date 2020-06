Timothy Tanke kommt zu den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Kader der Ice Aliens wächst stetig weiter, nun konnte mit Timothy Tanke (32) der siebte Stürmer unter Vertrag genommen...

In der in Celle geborene Spieler entstammt dem Nachwuchs der DEG und spielte dann für die U20 der Essener Moskitos. Weitere Stationen waren für ihn Neuwied und Troisdorf, bevor er für sieben Spielzeiten bei den Kobras in Dinslaken anheuerte. In den letzten beiden Jahren lief er für den Ligakonkurrenten aus Neuss auf.

Es gab seit mehreren Jahren immer wieder beiderseitige Kontakte, nun freuen sich beide Seiten, dass es endlich geklappt hat. Timothy Tanke wird für Ratingen mit der Nr. 21 auflaufen.

Noah Kalinowski hat dagegen den Verein informiert, dass er für die kommende Spielzeit doch nicht zur Verfügung steht. Die Ice Aliens danken ihm für die letztjährige Saison und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Verein.

Bisheriger Kader Saison 2020/2021:

Tor: Felix Zerbe, Christoph Oster, Thomas Pedarnig

Verteidigung: Dustin Schumacher, Felix Kessinger, Simon Migas, Max Dick, Francesco Lahmer

Sturm: Dennis Fischbuch, Marco Clemens, Thomas Dreischer, Tim Brazda, Tobias Brazda, Max Bleyer, Timothy Tanke