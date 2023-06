Timon Ewert geht in seine achte Saison beim TEV

Seit bereits 7 Jahren hütet Timon Ewert bereits das Tor in der Kreisstadt und wird in der Saison 2023/2024 auch weiterhin der starke und...

Seit bereits 7 Jahren hütet Timon Ewert bereits das Tor in der Kreisstadt und wird in der Saison 2023/2024 auch weiterhin der starke und ruhige Rückhalt des TEV Miesbach sein.

Der 32-jährige Torhüter war 2016 von den Wanderers Germering zum TEV gekommen und hatte gleich in seinem erstem Jahr mit seinen Paraden maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Oberliga. Im Meisterjahr 2020 hatte Ewert dabei sogar den niedrigsten Gegentorschnitt aller Torhüter in der Bayernliga. 141 Spiele stand Ewert bereits im Tor des TEV’s und strahlt dabei immer seine gewohnte Ruhe aus. In der letzten Saison war er dabei statistisch gesehen hinter Stefan Vajs vom EHC Königsbrunn der zweitbeste Torhüter der Liga mit einem Gegentorschnitt von 2,45 Gegentore pro Spiel.

Timon Ewert blickt auf die kommende Saison: „Ich bin glücklich, dass ich auch in der kommenden Saison für den TEV das Tor hüte. Wir haben ein paar neue Spieler in der Mannschaft auf die ich mich freue. Auf den neuen Modus in der Bayernliga blicke ich gespannt und hoffe, dass er nachvollziehbarer für Fans und Spieler ist als der Letztjährige. Mit dem Derby gegen Klostersee kommt für mich ein weiteres Highlight dazu in dieser Saison.“

