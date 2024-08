TIMOCOM NRW-CUP Seidenstadt Spiel 1: KÃ¶lner Haie besiegen DÃ¼sseldorfer EG 3:0

Krefeld. (MR) Mit einem 3:0 Sieg am ersten Spieltag sichern sich die Kölner Haie in diesem Vorbereitungsderby die Finalteilnahme. Der Gegner wird morgen zwischen...

Bei den Kölner Haien waren erstmalig Grenier und Neuzugang Tyrväinen dabei, während die Düsseldorfer EG neben den beiden ersten Goalies auch auf die angeschlagenen Cumiskey, Ehl und Schofield verzichten musste. Vor zwei kleineren Fangruppen aus Köln und Düsseldorf tasteten sich die beiden Rheinischen Rivalen zunächst ein wenig ab. Doch schon sehr früh verlagerte sich das Spielgeschehen in die Düsseldorfer Spielfeldhälfte, Leon Hümer musste ein ums andere Mal parieren. Bereits in der vierten Spielminute aber war er gegen den Nachschuss machtlos (McLeod), und Aubry schob gleich den zweiten Treffer hinterher, 38 Sekunden lagen zwischen beiden Toren. Danach ließen die Haie eine ganze Reihe von Möglichkeiten aus, während die DEG versuchte zu verteidigen oder auch eigenes aufzuziehen. Die beste Chance hatte in der 15. Spielminute die Reihe um Roßmy. Man ließ die Scheibe schön laufen um das gegnerische Tor, doch bei Ancicka war dann Endstation.

Erzwungene Reihenumstellungen zum zweiten Durchgang

Das zweite Drittel wurde aus Sicht der DEG besser. Obwohl man seit der Pause auf O’Donnell verzichten musste und die beiden „Gitterträger“ durch die Reihen wechselten und mehr Eiszeit bekamen, konnte man jetzt mehr eigene Möglichkeiten kreieren und sich auch mal für einige Zeit im Kölner Drittel festsetzen. Ein Treffer wollte indes nicht herausspringen, ebenso wenig wie in den Überzahlsituationen. Davon hatten die Haie eine, was leidenschaftlich von Düsseldorf verteidigt wurde. Die DEG hatte zwei Powerplays, wobei gerade im ersten die Haie per Konter die beste Chance hatten. Zum zweiten Seitenwechsel stand es noch immer 0:2. Und so sollte es weiterhin für längere Zeit bleiben. Auf Kölner Seite war ebenfalls der Ausfall der Nr. 21 (Tyrväinen) zu verzeichnen, doch insgesamt machte das Team der Haie den eingespielteren Eindruck. In der 54. Spielminute konnte Kölns McLeod dem Spielstand einen weiteren Treffer hinzufügen, und so arbeiteten sich beide Teams bis zur Schlusssirene. Da das Turnier beim „Halbfinale“ beginnt, stehen am Sonntag für beide Mannschaften bereits die Finalspiele an, wobei der Verlierer DEG gegen den Verlierer der Partie von morgen zwischen Krefeld und Iserlohn spielen wird. Köln steht im Finale und wartet ebenfalls auf seinen Gegner.

Es spielten:

DEG – 35 Leon Hümer – 5 Moritz Wirth, 3 Alec McCrea – 21 Brendan O’Donnell, 88 Justin Richards, 86 Drake Rymsha; 7 Sinan Akdag, 58 Max Balinson – 87 Philip Gogulla, 77 Tyler Angle, 24 Alex Blank; 22 Oliver Mebus, 81 Torsten Ankert – 42 Luis Üffing, 44 Jacob Pivonka, 72 Bennet Roßmy; 11 David Lewandowski, 92 Jakub Borzecki, 17 Lenny Boos

KEC – 45 Tobias Ancicka – 57 Brady Austin, 7 Nick Bailen – 10 Justin Schütz, 89 Gregor MacLeod, 82 Alexandre Grenier; 91 Moritz Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 9 Maxi Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 62 Parker Tuomie; 47 Veli-Matti Vittasmäki, 53 Adam Almquist – 33 Tim Wohlgemuth, 21 Juhani Tyrväinen, 18 Josh Currie; 22 Maximilian Glötzl – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt

Die Tore erzielten:

0:1 (03:19) McLeod (Sennhenn)

0:2 (03:57) Aubry (Kammerer, Tuomie)

0:3 (43:13) McLeod (Schütz, Bailen)

Schiedsrichter: Christopher Schadewald, Nikolas Neutzer (Vincent Brüggemann, Frederic van Himbeeck)

Strafen: DEG – 4 Min.; KEC – 6 Min.