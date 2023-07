Timo Walther bleibt in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Timo Walther hat seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit geht der Außenstürmer in seine sechste...

Dresden. (PM Eislöwen) Timo Walther hat seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen um eine weitere Spielzeit verlängert.

Damit geht der Außenstürmer in seine sechste Saison in Dresden.

Verletzungsbedingt hat der 25-Jährige in den vergangenen beiden Jahren einige Spiele verpasst, aber immer wieder schnell zu alter Stärke zurück gefunden. Insgesamt hat Walther bislang 237 Spiele für die Eislöwen bestritten und dabei 50 Tore erzielt sowie 60 Vorlagen gegeben.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Im Kalenderjahr 2022 hat Timo einige Spiele verpasst und uns in entscheidenden Phasen wie der Playoffserie gegen Heilbronn gefehlt. Auch zu Beginn der letzten Saison musste er wieder pausieren. Daher sind 17 Punkte in 25 Spielen in der Hauptrunde umso beachtlicher. Wir wünschen ihm nun eine verletzungsfreie Spielzeit, in welcher der Spaß an der Arbeit und nicht die Quälerei des Aufbautrainings und der Rehamaßnahmen im Vordergrund steht.“

Timo Walther, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich sehr, das Eislöwen-Trikot weiterhin tragen zu können. Die letzten beiden Spielzeiten sind alles andere als nach meinen persönlichen Vorstellungen verlaufen. Deshalb hoffe ich für die neue Saison natürlich, dass ich verletzungsfrei durch die Spielzeit komme und das machen kann, was ich liebe: Eishockey spielen. Ich denke ich habe gezeigt, dass ich der Mannschaft in allen Situationen auf dem Eis helfen kann und will das auch unter unserem neuen Trainer. Ich gebe im Sommer weiter Vollgas, um topfit in die neue Saison zu gehen.“

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Verteidigung: Garret Pruden, Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Jussi Petersen, Vincent Hessler, Timo Walther, Niklas Postel, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Lukas Koziol, Tomas Andres

3449 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.