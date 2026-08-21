Timo Payr wird zweiter hauptamtlicher Nachwuchstrainer der Young Islanders

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders treiben die konsequente Weiterentwicklung ihrer Nachwuchsabteilung voran und haben die vakante Position des zweiten hauptamtlichen Nachwuchstrainers neu besetzt.

Mit dem erst 20-jährigen Timo Payr aus Feldkirch in Vorarlberg gewinnen die Islanders einen engagierten und jungen Coach, der künftig eine wichtige Rolle in der Ausbildung der jüngsten Eishockeyspieler des Vereins übernehmen wird.

Die personelle Verstärkung wurde notwendig, nachdem Marko Šakić zur neuen Saison zum Headcoach der Oberligamannschaft der EV Lindau Islanders aufgestiegen ist. Durch seine neue Aufgabe im Seniorenbereich kann und konnte Šakić nicht mehr in seiner bisherigen Funktion als hauptamtlicher Nachwuchstrainer tätig sein. Um die hohe Qualität der Nachwuchsarbeit weiterhin sicherzustellen und den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen, fiel die Wahl auf den jungen Österreicher Timo Payr.

Payr bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen als Trainer mit. Der Feldkircher war selbst als Torhüter aktiv und konnte in den vergangenen Jahren erste Trainerstationen in Österreich sowie in der Schweiz durchlaufen. Der Eishockeysport begleitet ihn bereits sein ganzes Leben. Er stammt aus einer echten Eishockeyfamilie, denn sowohl sein Vater als auch sein Bruder Julian sind ebenfalls als Trainer tätig.

Mit großer Vorfreude blickt Payr auf seine neue Aufgabe bei den Islanders. Bereits während des Sommertrainings hatte er die Gelegenheit, erste Einheiten mit den Nachwuchsspielern zu absolvieren und die Kinder kennenzulernen. Dabei hinterließ der sympathische Vorarlberger einen durchweg positiven Eindruck. Sowohl die jungen Spieler als auch das Trainerteam und die Verantwortlichen schätzen seine offene Art und seine Begeisterung für die Arbeit auf und neben dem Eis.

Offiziell startet Timo Payr seine Tätigkeit bei den EV Lindau Islanders am 1. September. Künftig wird er insbesondere für den unteren Rekrutierungsbereich verantwortlich sein. Dazu zählen die Laufschule bis einschließlich der U11-Mannschaft. Als Cheftrainer wird Payr die Teams der U9 und U11 übernehmen und dort die sportliche Entwicklung der Kinder maßgeblich begleiten.

Darüber hinaus wird er eng mit Nachwuchsleiter Sascha Paul zusammenarbeiten. An dessen Seite möchte der junge Trainer weitere Erfahrungen sammeln und sich fachlich kontinuierlich weiterentwickeln. Ein wichtiger Bestandteil seines Werdegangs wird dabei auch die Absolvierung der Trainer-C-Lizenz in Deutschland sein, die er parallel zu seiner Tätigkeit bei den Islanders erwerben wird.

Sascha Paul zeigt sich von der Verpflichtung des jungen Trainers überzeugt: „Trotz seines jungen Alters hat Timo eine klare Vorstellung davon, wie Kinder ganzheitlich und altersgerecht als Eishockeyspieler ausgebildet werden sollen. Timo passt perfekt zu unserer Ausbildungsphilosophie.“

Mit der Verpflichtung von Timo Payr setzen die EV Lindau Islanders ein weiteres Zeichen für die nachhaltige Förderung ihres Nachwuchses, in dem über 200 Kinder auf die Jugendteams verteilt aktiv sind. Die Verantwortlichen sind überzeugt, mit Payr den richtigen Mann gewonnen zu haben, der die sportliche Kompetenz, Begeisterungsfähigkeit und moderne Ausbildungsansätze vereint. Gemeinsam möchte man den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortsetzen und jungen Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspielern am Bodensee optimale Voraussetzungen für ihre sportliche und persönliche Entwicklung bieten.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Timo Payr @ Elite Prospects

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