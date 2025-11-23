Tim Zimmermann zurück in Bayreuth, aber Höchstadt gibt den Spielerpass nicht frei

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Tim Zimmermann kehrt ein waschechtes Bayreuther Eigengewächs zurück an den Roten Main.

Obwohl in Pegnitz geboren und einige Jahre in Ingolstadt im Nachwuchs aktiv, hat der 25-jährige Stürmer seine ersten wichtigen Schritte auf dem glatten Parkett in seiner Heimatstadt Bayreuth gemacht.

Nach einer Saison im DNL-Team von Regensburg kam Zimmermann zur Saison 2019/2020 zurück zu den Tigers, wo er im DEL2-Team 23 Mal eingesetzt wurde und zusätzlich als Förderlizenz-Akteur in 21 Spielen für Selb aufs Eis ging.

Zwei weitere Spielzeiten für die Tigers in der DEL2 folgten, wo der Linksschütze 14 Punkte sammelte, bevor der Wechsel nach Höchstadt ihn nach Mittelfranken führte. Bei den Alligators wurde Zimmermann in 3,5 Jahren in 146 Spielen eingesetzt, und steuerte in dieser Zeit 31 Tore bei. Für 39 weitere Tore leistete er die Vorarbeit.

Die Rückkehr in seine Heimatstadt, in der er die letzten Jahre auch gelebt hat, erfreut Zimmermann selbst aber auch die Fans der Oberfranken.

Die Vertragsauflösung in Höchstadt erfolgte in der zurückliegenden Woche, einen Einsatz Zimmermanns im Trikot der Tigers am Wochenende verhindert Höchstadt jedoch durch die Weigerung den Spielerpass freizugeben. Vielfache Gespräche führten leider zu keinem positiven Ergebnis. Die onesto Tigers nehmen das nicht gerade kooperative Verhalten der Höchstädter nun zur Kenntnis und haben Tim dennoch unter Vertrag genommen.

„Wir hätten Tim sehr gerne bereits am Sonntag beim Heimspiel den Bayreuther Fans präsentiert und ihn, unabhängig vom Gegner, eingesetzt aber die Umstände geben dies nun nicht her. Wir freuen uns trotzdem, mit Tim einen Bayreuther zurückholen zu können, der ein hohes Standing in der Stadt hat und in Kürze dann für uns auf Torejagd gehen kann“, kommentiert Geschäftsführer Lünenborg die Rückholaktion sehr sachlich und gelassen.

Für Tim Zimmermann selbst ist die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sehr erfreulich: „Ich bin froh, dass es letztendlich geklappt hat. Natürlich hätte ich gerne sofort gespielt aber wir können die Situation leider nicht ändern. Ich konzentriere mich auf die kommenden Aufgaben mit den Tigers und denke, dass wir eine gute und erfolgreiche Saison spielen können“.

Vorbehaltlich der notwendigen Lizenzierung wird Zimmermann voraussichtlich beim Spiel am kommenden Dienstag gegen Bad Tölz erstmals wieder für die Tigers auflaufen.

