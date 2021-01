Tim StÃ¼tzle erzielt seinen ersten Treffer in der NHL

Ottawa. (EM) Geschafft! Tim Stützles Karriere ist um ein weiteres Highlight reicher. Trotz der 3:2 Niederlage gegen die Toronto Maple Leafs konnte der 19- jährige sein erstes NHL Tor feiern.

Es geschah in der 52. Minute, als Stützle ein Zuspiel per Onetimer ins kurze Eck verwandelte. Mit 14:52 Minuten bekam er auch eine beachtliche Eiszeit zugedacht.

Zu seinem Premierentreffer sagte Stützle: „D.J. Smith hatte uns gesagt, wir sollen mehr Pucks ins Netz bringen. Ich habe den Puck sehr gut getroffen.“

Die nächsten Gelegenheiten auf weitere Treffer warten nicht lange. Am kommenden Dienstag, Donnerstag und Samstag treffen die Senators auf die Winnipeg ets.

Another look at the first goal of Tim Stützle's career! #GoSensGo pic.twitter.com/w3WZQQnN0V

— Ottawa Senators (@Senators) January 17, 2021