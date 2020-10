Tim StÃ¼tzle erleidet Armverletzung

Mannheim. (PM Adler) Adler-Angreifer Tim Stützle kann in den kommenden sechs bis acht Wochen nicht am Trainingsbetrieb des siebenfachen Penny-DEL-Meisters teilnehmen. Das 18-jährige Ausnahmetalent,...

Mannheim. (PM Adler) Adler-Angreifer Tim Stützle kann in den kommenden sechs bis acht Wochen nicht am Trainingsbetrieb des siebenfachen Penny-DEL-Meisters teilnehmen.

Das 18-jährige Ausnahmetalent, das jüngst an dritter Stelle von den Ottawa Senators gedraftet wurde, verletzte sich während einer Übungseinheit am gestrigen Montag (12. Oktober) am Arm und wird morgen von einem Spezialisten operiert.

Die Adler wünschen Ihrem Youngster eine komplikationslose Operation und eine schnelle Genesung.