Tim Sezemsky verstärkt Verteidigung der Lausitzer Füchse

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse geben an diesem Freitag den nächsten Neuzugang bekannt. Aus Ravensburg wechselt Tim Sezemsky nach Weißwasser.

Die Füchse bauen weiter am Personalstamm für die kommende Saison und haben mit dem 22-jährigen Tim Sezemsky den nächsten Verteidiger unter Vertrag genommen. Tim hat mit seinem jungen Spieleralter bereits 4 Jahre DEL 2 Erfahrung. Für die Ravensburg Towerstars stand er 181-mal auf dem Eis und hat sich in dieser Zeit 34 Scorerpunkte erarbeitet.

Er absolvierte seine Eishockeyausbildung beim EV Füssen und spielte dann eine Saison im U20-Team des Augsburger EV. Während dieser Zeit konnte er ebenfalls internationale Erfahrung im U20-Team der deutschen Nationalmannschaft sammeln.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Nachdem wir in den letzten beiden Saisons keinen rechtsschießenden Verteidiger im Team hatten, haben wir mit Tim einen passenden Spieler für die Füchse gewinnen können. Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, hat aber auch schon eine gewisse Erfahrung gesammelt und möchte mit uns den nächsten Schritt gehen.“

Tim Sezemsky: „Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit dem Füchse-Team in der neuen Saison loszulegen!“

Tor: Matthew Galajda;

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch

Co-Trainer André Mücke