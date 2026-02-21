Tim SchÃ¼le verlÃ¤ngert im Ellental

Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers freuen sich, dass Tim SchÃ¼le auch in der kommenden Saison fÃ¼r die Steelers aufs Eis gehen wird.

Der 35-jÃ¤hrige gebÃ¼rtige Bietigheimer zÃ¤hlt zu den tragenden SÃ¤ulen in der Defensive der Schwaben und kommt in der laufenden Spielzeit auf drei Tore und 18 Vorlagen in seinen bisherigen 45 Spielen. Es wird seine siebte Saison im Trikot der Steelers werden, mit denen er neben der DEL2– und Oberligameisterschaft, auch zwei Aufstiege feiern konnte.

â€žDie GesprÃ¤che Ã¼ber eine VerlÃ¤ngerung waren im Prinzip sehr einfach – ich fÃ¼hle mich auf dem Eis sehr gut und mÃ¶chte weiter Eishockey spielen. Da war es fÃ¼r mich logisch, dass ich dies am Liebsten bei meinem Heimatverein tun mÃ¶chteâ€œ so Tim SchÃ¼le. NatÃ¼rlich war auch die Zukunft ein Thema der GesprÃ¤che, hierzu meint der Verteidiger, dass er sich erstmal auf die kommenden Aufgaben fokussieren mÃ¶chte. â€žWir mÃ¶chten in dieser Saison noch erfolgreich und hoffentlich noch lange spielen, aber ich freue mich sehr, dies auch im kommenden Jahr zu wiederholen – wer weiÃŸ, wo uns der Weg noch hinfÃ¼hrt.â€œ

Auch Trainer Alexander DÃ¼ck freut sich Ã¼ber die VerlÃ¤ngerung: â€žTim spielt eine gute Saison und ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Mit seiner Erfahrung hilft er uns auf dem Eis weiter, und auch in der Kabine ist er sehr wichtig fÃ¼r das Team. Wir sind froh, dass er bleibt.â€œ