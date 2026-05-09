Tim Schröder bleibt dem Phoenix treu – Defensivstütze verlängert in Grefrath

Grefrath. (PM GEG) Bei der Grefrather EG nimmt der Kader für die Saison 2026/27 weiter konkrete Formen an.

Nach den bereits vermeldeten Zusagen von Kapitän Andreas Bergmann und Angreifer Brian Westerkamp kann Phoenix-Coach Christian Tebbe nun auch weiterhin auf Tim Schröder bauen. Der 24-jährige Verteidiger hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit bei den Blau-Gelben gegeben und soll auch künftig eine tragende Rolle im Defensivverbund übernehmen.

Der gebürtige Viersener gehört längst zu den prägenden Gesichtern des Grefrather Teams. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Schröder im Nachwuchs der GEG, ehe er 2015 zu den Duisburger Jungfüchsen wechselte. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und sammelte zudem wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich: Für die erste Mannschaft der Duisburger absolvierte der Defensivspieler insgesamt 28 Einsätze in der Oberliga.

Im Jahr 2023 kehrte Schröder an die Niers zurück – eine Rückkehr, die sich für beide Seiten als Erfolgsgeschichte entwickelte. In bislang drei Spielzeiten lief der Verteidiger 50-mal im Phoenix-Trikot auf und entwickelte sich zu einem wichtigen Stabilitätsfaktor in der Defensive.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die kommende Saison: „Ich freue mich auf die kommende Saison beim Phoenix. Die Stimmung sowie der Support – sowohl in der Kabine als auch von den Rängen – sind super. Ebenso freue ich mich auf die Mannschaft. Wir werden hart dafür arbeiten, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten“, erklärt Tim Schröder.

Doch der 24-Jährige übernimmt nicht nur auf dem Eis Verantwortung. Auch im Nachwuchsbereich der Grefrather EG engagiert sich Schröder als Trainer und gibt seine Erfahrung an die nächste Generation weiter. Damit zählt er auch abseits der ersten Mannschaft zu den wichtigen Säulen des Vereins.

Für Trainer Christian Tebbe ist die Verlängerung daher ein wichtiges Signal: „Klasse, dass Tim ein weiteres Jahr für den Phoenix spielen wird! Seine Qualität und Erfahrung – trotz seines jungen Alters – in der Defensive sind enorm wichtig für uns. Seine Ruhe, Übersicht und Passqualität bringen enorme Stabilität in unser Spiel. Dazu übernimmt er Verantwortung auf und neben dem Eis. Wir freuen uns darauf, mit Tim gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.“

Während die Planungen für die neue Spielzeit weiterlaufen, setzt sich das Mannschaftspuzzle beim Phoenix Stück für Stück zusammen. Weitere Personalentscheidungen sollen bereits in Kürze folgen.