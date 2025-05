Tim Lutz verlÃ¤ngert Vertrag bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanung weiter voran und setzen dabei auch weiterhin auf Kontinuität: Der Vertrag mit Stürmer Tim Lutz wurde um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der Deutsch-Schweizer geht damit in seine zweite komplette Saison im Trikot der Westsachsen.

„Ich freue mich sehr, meinen Vertrag verlängert zu haben. Ich fühle mich im Umfeld der Eispiraten sehr wohl und es ist genau der richtige Ort, um mich sportlich weiterzuentwickeln – mit dem Ziel ein so kompletter Spieler, wie möglich zu sein. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich in der neuen Saison viele Erfolge feiern“, erklärt Tim Lutz, der auch weiterhin das Crimmitschau-Trikot mit der Rückennummer 22 trägt.

„Tim hat vor allem in der Playdown-Runde gezeigt, was in ihm steckt und er möchte genau da zur neuen Spielzeit anknüpfen. Wir sehen in Tim einen Spieler, der noch wesentlich mehr kann, als er letzte Saison gezeigt hat und wünschen uns, dass er für sich und für das Team den nächsten Schritt geht“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Der 24-jährige Angreifer wechselte zur Saison 2024/25 vom EHC Visp aus der zweiten Schweizer Liga nach Crimmitschau. Nach einem schwierigen Start, inklusive langer Verletzungspause, kam Tim Lutz in der Hauptrunde nie auf Touren und lediglich auf 31 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. In den Playdowns avancierte der flinke Flügelstürmer jedoch zum echten Leistungsträger: Mit vier Treffern und zwei Assists in sieben Spielen hatte der 1,85 Meter große Linksschütze schließlich einen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Eispiraten in der Abstiegsrunde.

Lutz war in Crimmitschau ohnehin kein Unbekannter: Bereits in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 lief er im Rahmen einer Förderlizenz, ausgestattet von den Fischtown Pinguins, kurzzeitig für die Eispiraten auf. Mit seinem großen Potenzial, welches er in zukünftig noch konstanter auf das Eis bringen soll, und seinem Einsatzwillen passt er perfekt ins Profil von Cheftrainer Jussi Tuores.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Denis Shevyrin

