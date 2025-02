Tim Lovell ergÃ¤nzt Defensive der Adler Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Knapp zwei Wochen vor Schließung des Transferfensters haben die Adler Mannheim einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen.

Demnach schließt sich Tim Lovell dem aktuellen Tabellendritten der PENNY DEL an. Der erst 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende und wird mit der Rückennummer 39 auflaufen.

Lovell absolvierte in dieser Spielzeit seine ersten sechs Profieinsätze für Jukurit in Finnlands höchster Eishockeyspielklasse, dabei verbuchte er ein Tor und eine Vorlage. Von 2020 bis Januar 2025 spielte der in Bad Nauheim geborene USAmerikaner in der NCAA. Für das Boston College, die Arizona State University und die University of Michigan stand er in 129 Partien auf dem Eis, erzielte zwölf Tore und bereitete 69 weitere Treffer mit vor.

„Wir freuen uns, dass sich Tim unserer Organisation anschließt. Er verleiht unserer Defensivabteilung weitere Tiefe“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins. Lovell trifft am heutigen Vormittag in Mannheim ein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Tim Lovells Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV