Tim Flammann stürmt weiter für den Eissportverein Füssen

Füssen. (PM EVF) Viel Power brachte der Angreifer bereits in der letzten Saison im Füssener Oberligateam auf das Eis, nun soll sich Tim Flammann mit entsprechender Eiszeit nochmals weiter entwickeln und im Seniorenbereich etablieren.

Der 21-Jährige zeigte schon bei seinen Einsätzen gerade in den letzten Spielen eine deutliche Steigerung und konnte seine Geschwindigkeit immer besser zur Geltung bringen.

Vor zwei Jahren war Tim, der im Nachwuchs zunächst für Dachau und München aktiv war, vom DNL-Team des EV Regensburg nach Füssen gewechselt. Zuvor war er im Schülerbereich aber auch schon für den EVF aktiv. Neben seinen Einsätzen in der schwarz-gelben DNL-Mannschaft kam der Stürmer 2021-22 zu ersten Spielen im Oberligateam. Letzte Saison wurde er dann fest in den Kader aufgenommen, konnte zudem per Förderlizenz auch noch einige Partien in der Bayernliga für Schongau bestreiten.

Statement von Vorstandskandidat Jörg Noack: „In der vergangenen Saison hat Tim seine Chance genutzt, um sich in der Oberliga zu etablieren. Obwohl seine Spielzeit zu Beginn der Saison noch begrenzt war, hat er kontinuierlich an sich und seinem Spiel gearbeitet, was dazu führte, dass er im Pre-Playoff-Sieg über Lindau eine entscheidende Rolle spielte. Wir sehen in ihm ein enormes Potenzial, das er mit mehr Spielzeit noch stärker als in der letzten Saison entfalten kann. Der EV Füssen bietet ihm als jungem deutschen Spieler die nötige Eiszeit und Trainingsmöglichkeiten, damit er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Dass er nebenbei sein Studium nicht vernachlässigt, verdeutlicht einmal mehr, dass unser Verein seinem Ruf als Ausbildungsverein gerecht wird. Ich hoffe, dass Tim weiterhin so ehrgeizig seinen Weg bei uns verfolgt, denn dann werden wir alle noch viel Freude an ihm haben.

Tim erklärt seinen Verbleib am Kobelhang: „Es war für mich von Anfang an eindeutig, dass ich meinen Vertrag verlängern möchte, da ich überzeugt bin, dass dies der richtige Schritt für meine Weiterentwicklung ist. Jörg Noacks Ansichten zur Planung und Zukunft des Vereins haben mich in meiner Entscheidung bestärkt. Ich freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen in der nächsten Saison und bin stolz darauf, ein weiteres Jahr die Farben des EVF repräsentieren zu dürfen. Wir sehen uns auf dem Eis.“

Steckbrief Tim Flammann

Alter: 21 Jahre

Nachwuchs: Dachau, München, Regensburg, Füssen

Oberliga: 49 Spiele für den EVF mit drei Punkten

