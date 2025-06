Tim Flammann stÃ¼rmt weiter am Kobelhang

Füssen. (PM EVF) Die nächste Personalie ist perfekt. Mit dem 23-jährigen Tim Flammann hat ein weiterer Stürmer beim EV Füssen verlängert.

Viel Einsatz und Tempo sind garantiert, wenn der gebürtige Dachauer auf dem Eis ist. Attribute, die auch das EVF-Team für die nächste Saison gut gebrauchen kann. Mit einer zweieinhalbjährigen Unterbrechung, bei welcher er für den EV Regensburg in der DNL auflief, ist Tim auch schon seit 2018 in Füssen aktiv.

In der ersten Mannschaft bestritt er bereits im Jahr 2022 erste Spiele, ehe er die letzten drei Jahre fest zum Kader in der Oberliga gehörte. Per Förderlizenz absolvierte Tim Flammann zudem einige Partien für Schongau in der Bayernliga. Mit zuletzt vier Punkten aus 48 Partien gehörte er sicher nicht zu den großen Scorern im Füssener Team, dennoch waren seine Einsatzbereitschaft und seine Vielseitigkeit sehr wichtig für die Mannschaft. Darauf wird es auch in der kommenden Spielzeit wieder ankommen und der neue Trainer Daniel Jun darf sich auf einen weiteren jungen Stürmer freuen, der auch schon einiges an Erfahrung mitbringt.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Tim steht für Teamgeist, Einsatz und hohe Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Er ist jemand, der nie fragt, welche Rolle er übernimmt, sondern einfach alles für das Team gibt, egal in welcher Reihe. Gerade solche Spielertypen sind enorm wichtig für eine funktionierende Mannschaft. Tim ist einer der fittesten Spieler im Kader und arbeitet wie kaum ein anderer an sich. Genau deshalb sehen wir in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial. Ich freue mich, dass er diesen Weg weiter mit uns geht – weil er nicht nur das Team besser macht, sondern auch ein Vorbild für viele andere ist, die sich aus unserer eigenen U20 in der ersten Mannschaft etablieren wollen.“

Tim Flammann: „Ich freue mich auch nächste Saison wieder für den EVF zu spielen. Letztes Jahr sind wir meiner Meinung nach unter unseren Möglichkeiten geblieben. Es ist mein Ziel, die Pre-Playoffs zu überstehen und mal wieder in die Playoffs einzuziehen. Persönlich möchte ich nächste Saison eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen und mit harter Arbeit zum Erfolg des Teams beitragen.“

