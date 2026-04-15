Tim Detig verlängert in Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Stürmer Tim Detig streift auch in der Saison 2026/2027 das Trikot der KSW IceFighters Leipzig über.

Der 24-jährige Linksschütze, der seine Jugendausbildung bei den Jungadlern Mannheim erhalten hatte und annähernd 150 DEL2-Spiele vorweisen kann, war im Sommer 2025 von Bayreuth nach Leipzig gewechselt.

André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig: „Tim hat eine absolut überzeugende Saison gespielt und ein großes Potenzial. Er war in der abgelaufenen Spielzeit der zweitbeste Torschütze des Teams und in den Playoffs sogar unser Topscorer. Wir sind überzeugt, dass er auch in der kommenden Saison mit seiner Schnelligkeit und seinem Torriecher ein wichtiger Baustein in unserer Offensive sein wird und freuen uns sehr, dass wir ihn weiterhin im Kader haben.“

Tim Detig: „Ich habe mich von Anfang in Leipzig und vor allem natürlich im IceFighters-Trikot sehr wohl gefühlt. Ich freue mich schon auf die neue Saison und bin mir sicher, dass wir mit dem starken Support unserer Fans in der nächsten Spielzeit viel erreichen können.“

KSW IceFighters verkünden weitere Abgänge

Nachdem bereits Steve Hanusch, der seine Profikarriere beendet hat, als Abgang verkündet wurde, verlassen drei weitere Spieler die KSW IceFighters Leipzig.

Nach zwei Spielzeiten und 108 Pflichtspielen endet die Zeit von Philipp Hertel im IceFighters-Trikot. Der 26-jährige Verteidiger war im Sommer 2024 von Erfurt nach Leipzig gewechselt. Bemerkenswert: In den beiden Saisons hat Philipp Hertel kein einziges Spiel verpasst.

Auch Aleksej Abramov kehrt Leipzig den Rücken und wird seine Laufbahn außerhalb des Profieishockeys fortsetzen. Der 20-jährige Stürmer stand in der abgelaufenen Saison 30 Mal für Leipzig sowie zehn Mal für Dresdens U20 auf dem Eis.

Nachdem er bereits in der Saison 2025/2026 nicht mehr dem lizensierten Kader der KSW IceFighters angehört hatte, ist nun auch das Vertragsverhältnis mit Verteidiger Roberto Geiseler beendet. Der 34-jährige war 2021 nach Leipzig gewechselt und hat 195 Pflichtspiele für die IceFighters absolviert.

„Wir danken allen drei Spielern für ihren Einsatz hier in Leipzig und wünschen ihnen nur das Beste für ihren weiteren beruflichen und privaten Werdegang – ob auf dem Eis oder abseits der Eisfläche“, so André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig.