Tim Detig stÃ¼rmt fÃ¼r die KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Mit Tim Detig können die KSW IceFighters Leipzig einen weiteren Neuzugang vermelden.

Der 23-jährige Stürmer wechselt vom Süd-Oberligisten Onesto Tigers Bayreuth in die Messestadt. Der gebürtige Heidelberger wurde in der Eishockey-Kaderschmiede Jungadler Mannheim ausgebildet und blickt auf mehrere Einsätze in verschiedenen deutschen Nachwuchsauswahlmannschaften zurück. Von 2020 bis 2023 absolvierte der 1,85 m große Linksschütze weit über 100 DEL2-Spiele für die Lausitzer Füchse und schloss sich anschließend zunächst den Heilbronner Falken und danach den Bayreuth Tigers (beide Oberliga Süd) an.

Leipzigs sportlicher Leiter André Schilbach hebt die Vielseitigkeit des Neuzugangs hervor: „Tim ist ein junger, sehr hart arbeitender Stürmer, der sowohl als Center als auch auf der Flügelposition eingesetzt werden kann. Er spielt solide in der Verteidigung und auch im Angriff und ist ein klassischer ‚Zwei-Wege-Spieler‘ mit viel Kampfgeist“, so André Schilbach.

