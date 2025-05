Tim Brunnhuber geht in seine siebte Saison bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Tim Brunnhuber trägt auch in der Saison 2025/26 das Trikot der Straubing Tigers.

Der 26-jährige Angreifer geht damit in seine siebte Spielzeit am Pulverturm. Der gebürtige Eggenfeldener gehört seit der Saison 2019/20 zum PENNY DEL-Kader der Straubing Tigers und ist seither ein fester Bestandteil der Mannschaft. In insgesamt 338 Einsätzen erzielte Brunnhuber bislang 92 Scorerpunkte und hat sich als zuverlässiger und vielseitiger Offensivspieler etabliert.

„Tim hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und ist ein absoluter Teamplayer. Er kennt den Club, bringt Tempo, Einsatzbereitschaft und Spielintelligenz“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Auch Tim Brunnhuber blickt voller Vorfreude auf die kommende Saison: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei den Straubing Tigers verlängert zu haben. In den vergangenen sechs Jahren ist hier unglaublich viel passiert. Jahr für Jahr haben wir uns als Team weiterentwickelt und gezeigt, dass wir mit den besten Mannschaften der Liga mithalten können. Es macht mich stolz, ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Die Unterstützung der Fans, das Vertrauen des Vereins und der starke Zusammenhalt in der Mannschaft bedeuten mir viel. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiter mitzugehen.“

Die Straubing Tigers freuen sich auf eine weitere Saison mit Tim Brunnhuber und wünschen ihm viel Erfolg für die kommende Spielzeit.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV