Tim Bender bringt DEL-Erfahrung mit nach Bietigheim

Bietigheim. (EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 haben die Verpflichtung von Tim Bender bestätigt.

Wie bereits von Eishockey-Magazin vor einigen Wochen berichtet, wird sich der gebürtige Mannheimer den Steelers anschließen.

Zuletzt war Bender beim DEL2 Vizemeister Kassel Huskies am Puck und erzielte in 34 Partien ein Tor und gab 16 Beihilfen.

Tim Bender (31) durchlief die Jugendmannschaften seiner Heimatstadt. 2012 und 2013 wurde er mit den Jungadlern DNL-Meister. Bender vertrat Deutschland bei zahlreichen Juniorenturnieren, wie zum Beispiel den U20-Weltmeisterschaften 2014 und 2015. Im Jahr 2013 debütierte er für den EHC München in der DEL, für die er zwei Spielzeiten aktiv war.

Zwischenzeitlich verbrachte er ein Jahr 13/14 in Kanada, wo er in der Juniorenliga OHL für die London Knights spielte. Zurück in der DEL war Bender dann für jeweils drei Jahre bei den Schwenninger Wild Wings und Nürnberg Ice Tigers engagiert. 2018 wurde der Verteidiger von Bundestrainer Marco Sturm erstmals ins Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen. Ab 2022 trug er für zwei Spielzeiten das Trikot der Iserlohn Roosters. In den letzten beiden Saisons war er Teil der Kassel Huskies.

Bender bringt Erfahrung aus 460 DEL-Spielen mit, in denen er 146 Punkte (50 Tore) verbuchen konnte mit ins Ellental.

Die Nähe zur Familie im hur eine Autostunde entfernten Mannheim und natürlich die überragende Stimmung in der Arena, nannte Bender als Grund für seinen Wechsel.

Tim Benders Karriere in Zahlen

Source: Tim Bender @ Elite Prospects