Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Tim Bender bringt DEL-Erfahrung mit nach Bietigheim
Bietigheim Steelers

Tim Bender bringt DEL-Erfahrung mit nach Bietigheim

4. Mai 20261 Mins read105
Share
David Cerny (links) von den Krefeld Pinguinen und Tim Bender von den Kassel Huskies sind zukünftig gemeinsam im Team der Steelers - © Moritz Eden / City-Press
Share

Bietigheim. (EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 haben die Verpflichtung von Tim Bender bestätigt.

Wie bereits von Eishockey-Magazin vor einigen Wochen berichtet, wird sich der gebürtige Mannheimer den Steelers anschließen.

Zuletzt war Bender beim DEL2 Vizemeister Kassel Huskies am Puck und erzielte in 34 Partien ein Tor und gab 16 Beihilfen.

Tim Bender (31) durchlief die Jugendmannschaften seiner Heimatstadt. 2012 und 2013 wurde er mit den Jungadlern DNL-Meister. Bender vertrat Deutschland bei zahlreichen Juniorenturnieren, wie zum Beispiel den U20-Weltmeisterschaften 2014 und 2015. Im Jahr 2013 debütierte er für den EHC München in der DEL, für die er zwei Spielzeiten aktiv war.

Zwischenzeitlich verbrachte er ein Jahr 13/14 in Kanada, wo er in der Juniorenliga OHL für die London Knights spielte. Zurück in der DEL war Bender dann für jeweils drei Jahre bei den Schwenninger Wild Wings und Nürnberg Ice Tigers engagiert. 2018 wurde der Verteidiger von Bundestrainer Marco Sturm erstmals ins Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen. Ab 2022 trug er für zwei Spielzeiten das Trikot der Iserlohn Roosters. In den letzten beiden Saisons war er Teil der Kassel Huskies.

Bender bringt Erfahrung aus 460 DEL-Spielen mit, in denen er 146 Punkte (50 Tore) verbuchen konnte mit ins Ellental.

Die Nähe zur Familie im hur eine Autostunde entfernten Mannheim und natürlich die überragende Stimmung in der Arena, nannte Bender als Grund für seinen Wechsel.

Tim Benders Karriere in Zahlen

Source: Tim Bender @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Alle Tore, alle Stimmen: "Waren in der ganzen Playoffserie ein unfassbares Team", Andi Eder erinnert an seinen Bruder: "Bin wahnsinnig dankbar, dass ich hier sein darf“

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Bietigheim SteelersTransfer-News

Der erste Neuzugang im Bietigheimer Ellental kommt von DEL2-Champion Krefeld Pinguine

Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 können ihren...

By1. Mai 2026
Bietigheim SteelersTransfer-News

Bietigheim Steelers besetzen die dritte Importstelle im Kader 26/27

Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers haben den nächsten Haken an...

By18. April 2026
Bietigheim SteelersTransfer-News

Bietigheim Steelers verkünden 14 Abgänge!

Bietigheim. Steelers.de) Die Bietigheim Steelers geben via Klubhomepage die Abgänge mehrerer Spieler...

By16. April 2026
Bietigheim SteelersKassel Huskies

Finaleinzug perfekt: Keck trifft in der Verlängerung zum Sieg in Spiel 6

Kassel. (PM Huskeis) Mit einem Matchpuck im Gepäck traten die Huskies am...

By12. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten