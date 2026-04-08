Till Michel und Alex Vladelchtchikov verlassen die Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten / EHM) Die Eispiraten Crimmitschau werden zur Saison 2026/27 nicht mehr auf die Dienste von Till Michel und Alex Vladelchtchikov bauen können.

Till Michel stammt aus dem Nachwuchs der Löwen Frankfurt und wechselte nach Stationen in Düsseldorf und Augsburg 2022 schließlich zum EV Landshut. Für deren U20-Mannschaft absolvierte der 1,85 Meter große Stürmer 77 Spiele, in denen er 15 Tore und 35 Vorlagen erzielen konnte. Nach dem Finalsieg über die Eisbären Berlin wurde er sogar DNL-Meister. Dank einer Kooperation mit den EHF Passau Black Hawks konnte der Linksschütze von 2022 – 2024 zudem 41 Spiele in der Oberliga Süd bestreiten, in denen ihm vier Tore und drei Assists gelangen.

Seit 2024 stand er für Crimmitschau auf dem Eis. Seine Bilanz: 85 Spiele, 4 Scorerpunkte.

Während Till Michel bereits bei einem anderen Club unterschrieben hat, wird Alex Vladelchtchikov seine professionelle Eishockeykarriere beenden und sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen.

Der 21- jährige Alex Vladelchtchikov war ebenfalls seit 2024 ein Eispirat. In 78 del2-Spielen gelangen ihm drei Beihilfen für die Westsachsen.