Tigers wollen die Vorentscheidung

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem überzeugenden Heimsieg, der aber lange hart umkämpft war, wollen die Bayreuth Tigers am morgigen Freitag bei Spiel 4 der Playdown-Serie nachlegen.

Um 19:30 Uhr steht die Partie bei den Tölzer Löwen auf dem Programm.

Nach der Auftaktniederlage am vergangenen Freitag im heimischen Tigerkäfigt konnte die Mannschaft von Robin Farkas die beiden folgenden Duelle für sich entscheiden. Auffallend war dabei besonders die deutliche Steigerung in Sachen Torausbeute. Mit insgesamt 14 Treffern beim 8:3 in Bad Tölz und dem 6:0 am Dienstag konnte man die zuvor andauernde Torflaute beenden und sich so in eine gute Ausgangsposition für die kommenden Spiele bringen. Auch in der Defensive stand man deutlich stabiler, zudem konnte Timo Herden einen Shutout feiern.

Auch in den beiden kommenden Spielen wird Sebastian Mayer den erkrankten Robin Farkas an der Bande vertreten. „Natürlich war ich beim ersten Spiel am Dienstag recht nervös, aber die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht“, blickt Sebastian Mayer zurück. „Wir wollen am Freitag nachlegen und werden wieder alles in die Waagschale legen, um erneut die Punkte mit in den Bus zu nehmen“, geht der Blick aber sofort nach vorne: „Die Serie steht bei 2:1, wir müssen also noch zwei Siege holen.“

Unterstützt werden die Tigers von zahlreichen Fans, die unter anderem in zwei Fanbussen ins Oberland reisen. Unser Dank geht hier an Jakob Weiß mit seiner Firma ‚WAM Montageservice‘, der die Kosten für einen der Busse übernimmt.

Am Sonntag steht dann um 17 Uhr im Tigerkäfig Spiel 5 der Serie auf dem Plan. Die Jungs freuen sich auf lautstarke Unterstützung von den Rängen und wollen im Idealfall gemeinsam mit den Fans an diesem Abend den Klassenerhalt feiern.

