Tigers verlieren klar gegen den SCR! Punkte gehen nach Oberbayern

Bayreuth. (PM Tigers) Nach abgesessener Sperre konnte am Sonntagabend Aidan Brown, der für 5 Spiele pausieren musste, wieder mit eingreifen.

Der Beginn der Partie, bei welchen die in Sondertrikots aufgelaufenen Tigers sofort auf Betriebstemperatur waren, war einhergehend mit einigen Möglichkeiten. So probierte sich Bollers oder Spacek, der es mit Gewalt versuchte. Nedved brachte Mühlberger aus der Ferne in Schwierigkeiten, bevor Risk nach 8 gespielten Minuten erstmals Gefahr vor das Tor der Bayreuther brachte. Eine Strafzeit, welchen die Gäste nahmen, konnte nicht genutzt werden, jedoch war es kurz darauf Barber, der über die rechte Seite in die Angriffszone lief, den Schuss nahm und mit diesem die Führung für seine Jungs erzielte. Keine Minute später nahm Verelst einen Versuch, der jedoch von Mühlberger abgewehrt werden konnte – gegen den Nachschuss des aufgerückten Lüsch war dann aber machtlos, sodass man mit 2:0 in Führung ging. Jetzt war Riessersee richtig wach und kam durch Hettich, der einen Schuss aus der Drehung nahm, 30 Sekunden nach dem 2. Tor der Tigers zum Anschluss. In der Folge verpasste Brown knapp das Tor bei einem Schuss und Colley, der durch die Mitte durch war und auf das Bayreuther Tor zulief, fand in Meier seinen Meister, sodass man mit der knappen Führung in die erste Pause ging.

Im Mittelabschnitt war man zu wenig am Mann, ließ die Gäste oftmals agieren ohne genug Druck auszuüben und geriet mehrmals in brenzlige Situationen. Eine dieser nutzte Höller nach 25 Minuten, als er die Scheibe zum Ausgleich über die Linie drücken konnte. Auf der anderen Seite konnte Hammerbauer, der mit freier Schussbahn auf das Tor zielen konnte, diese Möglichkeit nicht nutzen. Zimmermann im Anschluss aus zentraler Position aber zu unplatziert. Nach 30 Minuten packte Meier einen Monstersave aus, der die Riesenchance von Colley zu Nichte machte. Auch gegen Risk zu Ende des Abschnitts war der Bayreuther Torsteher mit einer starken Aktion dabei sein Tor zu verteidigen. Allerdings fiel zwischenzeitlich, mit Ende eines Überzahlspiels der Gäste, die Führung für den SCR, als man den im Slot lauernden Schmid zu lange zu viele Freiheiten gewährte und dieser sich mit der Führung zum 2:3 für seine Farben „bedankte“.

In den dritten Abschnitt startete man mit Möglichkeiten von Barber und Pietsch und musste dann aber das schnelle Gegentor hinnehmen, als man nach einem Scheibenverlust in der eigenen Zone Kircher die Chance ermöglichte, die er auch nutzte. Nach 50 Minuten überbrückte der SCR schnell das ganze Feld und konnte sich mit zwei Mann gegen drei verteidigende Tigers durchsetzen, was gleichbedeutend mit dem 2:5 war, welches Neiger erzielte. Als Nedved nach 53 Minuten im Slot die Scheibe über die Linie drückte keimte nochmal etwas Hoffnung auf, doch keine 30 Sekunden später stellte Colley den alten Abstand wieder her. Bei einem Überzahlspiel, welches man nach 56 Minuten zugesprochen bekam, ließ man dann noch einen Treffer zu, den Colley per Shorthander besorgte und damit das Endergebnis auf die Anzeigentafel schrieb. Insgesamt ein bitterer Abend, den man mit einer 2:0 Führung durchaus positiv begonnen hatte.

Für die Bayreuth Tigers geht es bereits am Dienstag weiter, wenn man beim EV Lindau antritt, bevor man Freitag um 20 Uhr die Stuttgart Rebels im Tigerkäfig begrüßt. Am darauffolgenden Sonntag geht es dann zu den Erding Gladiators.

-av

onesto Tigers vs. SC Riessersee 3:7 (2:1, 0:2, 1:4)

Bayreuth: Meier, McLeod – Spacek, Nedved, Schusser (6), Pietsch, Stelzmann, Hüserich, Leask – Bollers, Barber (2), Brown, Piskor, Verelst, Lüsch, Habeck, Hammerbauer, Zimmermann, Maschke, Pohjamo, Bauhof

Riessersee: Mühlenberg, Brettner – Elwing, Echtler, Allavena, Schmid (2), Chyzowski, Risk (2) – Gerg (2), Colley, Neiger, Schneider (2), Steinhübl, Höller, Hettich, Kircher, Raubal, Benkert

Schiedsrichter: M. Reitz, Kannengießer – Laudenbach, Chr. Reitz

Zuschauer: 1.491

Strafen: Bayreuth: 6 Riessersee: 8 PP: Bayreuth: 0/3 Riessersee: 0/2

Torfolge: 1:0 (13.) Barber (Bollers, Brown), 2:0 (14.) Lüsch (Schusser, Verelst), 2:1 (14.) Hettich (Kircher, Allavena), 2:2 (25.) Höller (Schneider, Steinhübl), 2:3 (35.) Schmid (Steinhübl, Höller), 2:4 (41.) Kircher, 2:5 (50.) Neiger (Colley, Schmid), 3:5 (53.) Nedved (Brown, Bollers), 3:6 (54.) Colley (Neiger, Gerg), 3:7 (57.) Colley (Höller) SH

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!