Tigers verabschieden sich mit drei Punkte in die kurze Weihnachtsauszeit â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne Jayden Schubert, Nicolas Schindler, Kai Zernikel und Victor Knaub ging es ins Match gegen die Alligators.

Aus Ingolstadt kamen mit Hofmann, Schiling und Krüger drei Youngsters zum Einsatz.

Eine flotte Partie bekam man in den ersten 20 Minuten zu sehen, bei welcher die ersten Minuten den Tigers gehörten, die hier ein ums andere Mal gefährlich vor Spiewok auftauchten. Einer schönen Kombination über Hult, Stach und Elo, der knapp verpasste, folgten Möglichkeiten, die Elo, Tölzer, Schiling oder Ledlin nicht am Goalie der Alligators vorbeibrachten. Mit dem ersten Angriff der Gäste musste man dann überraschend den Rückstand hinnehmen. Ein scharfer Pass vors Tor war die Beute von Litosov, der die Kelle reinhielt und seine Farben damit in Führung brachte. In der Folge visierte Elo den Pfosten an, Stach versuchte es im Slot dem Kollegen aus Höchstadt mit einer abgefälschten Scheibe gleichzutun, was jedoch ebenfalls keinen Erfolg brachte. Eine Überzahl für die Gäste, sowie im Anschluss für die Tigers brachten nichts mehr ein, auch wenn Tölzer im Slot mit einem Nachschuss knapp scheiterte, was zur Folge hatte, dass die Alligators mit der knappen Führung in die Pause gehen konnten.

Bayreuth im zweiten Drittel besser im Spiel, jedoch mit zu vielen individuelle Fehler, die den Schwung oftmals etwas rausgenommen hat. Zunächst war es jedoch Hult, der zu Anfang des Abschnitts alleine auf Spiewok zulaufen konnte, aber ohne einen Torerfolg erzielen zu können. Im Powerplay, als Avdeev für zwei Minuten draußen saß, zogen die Tigers das Spiel auseinander, lösten das Spiel von der Bande und brachten Elo in Position, der vom Bullykreis zum Ausgleich traf. Gleich darauf hatten die Tigers Glück, als die Gäste einen schnellen Konter fuhren und Kristian auf die Probe stellten. Einen „Lupfer“ von Tiffels ins gegnerische Drittel nahm R. Drothen im vollen Lauf auf, fand aber in Spiewok seinen Meister. Als man fehlerhaft im eigenen Drittel unterwegs war, nutzten dies die Gäste in der 34. Minute für die erneute Führung durch Vojcak, der von Neugebauer freigespielt worden war. Die Tigers im Anschluss mit wenig Scheibenglück, das man durch Auslassen einiger Möglichkeiten, die Schaefer, Tiffels oder Nuss noch hatten. Erneut ging man somit mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Hofmann aus dem Halbfeld, so ging das Schlussdrittel los und die Tigers übten weiter Druck aus. Als man zum Überzahlspiel kam, spielte man Reinig frei, der aus zentraler Position den Ausgleich auf die Anzeigentafel schrieb. Im weiteren Verlauf verpassten Schaefer, Elo setzte zu hoch an bevor die Alligators kurz aufloderten und durch Sokolov und Vojcak zu Möglichkeiten kamen. Dies korrigierten die Jungs der Tigers, als Elo von der blauen Linie frei zum Schuss kam und in der 55. Spielminute erstmals die Führung für die Gastgeber schreiben durfte. Eine Schlussoffensive der Gäste blieb aus, auch weil die Heimmannschaft weiterhin weiter Offensivbemühungen zeigten und durch Schiling, der alleine auf Spiewok zulaufen konnte oder Tölzer, der zu hoch angesetzt hatte, zu guten Möglichkeiten kamen. Als Hult aus zentraler Position ansatzlos aufs Tor zielte, schlug die Scheibe zum Endstand von 4:2 hinter Spiewok ein, sodass man am Ende einen verdienten Erfolg feiern durfte.

Der nächste Auftritt der Tigers steht am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Programm, wenn man bei den Tölzer Löwen zu Gast sein wird.

Bayreuth Tigers vs. Höchstadt Alligators 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Bayreuth: Kristian, Schulte, Appler – Tölzer, Reinig, Schmidt (2), Tiffels, Krüger, Nuss (2) – Elo (2), Hult, Stach, Bergbauer, Schaefer, Ledlin, R. Drothen (2), M. Drothen, Schwarz, Hofmann, Schiling, Fabian

Höchstadt: Spiewok, N. Zimmermann – Kokes, Schiller, Fardoe, Stobbe, Merkl, Vojcak – Seewald, Planics, Litesov (2), T. Zimmermann (2), Neugebauer (2), Rypar, Deichmann, Guft-Sokolov (2), Avdeev (2)

Schiedsrichter: Schadewaldt, Altmann – Müller-Osten, Huber

Zuschauer: 1.512

Strafen: Bayreuth: 8 Höchstadt: 10 PP: Bayreuth: 2/4 Höchstadt. 0/3

Torfolge: 0:1 (7.) Litesov (), 1:1 (24.) Elo (Ledlin, Hult) PP1, 1:2 Vojcak (Neugebauer, Zimmermann), 2:2 (48.) Reinig (Tölzer, R. Drothen) PP1, 3:2 (55.) Elo (Stach, Schmidt), 4:2 (57.) Hult