Tigers verabschieden sich mit 3 Punkten aus 2020

Bayreuth. (PM Tigers) Erstmals mit Tobias Schmitz und Jan Wrede, der aus dem DNL-Team der Düsseldorfer EG kommt und am späteren Nachmittag lizenziert wurde – wie auch Lukas Mannes – für die Zeit der Unterbrechung der Nachwuchsliga– in Bayreuth auflaufen wird, aber ohne Wagner, der kurzfristig das Spiel absagen musste, ging es zum letzten Spiel des Jahres gegen die Heilbronner Falken.

Beide Teams legten von Anfang an ein hohes Tempo vor und erspielten sich gute Möglichkeiten, auch wenn die ganz großen Chancen noch ausblieben. Es bedurfte einer Strafzeit, welche die Tigers vier Minuten in Unterzahl schickte – Wrede kassierte 2+2- und einer weitere Strafe gegen den Bayreuther Kapitän, dass Heilbronn die Führung auf die Anzeigentafel schreiben konnte. Hierbei verteidigten die Tigers in den ersten vier Minuten beinahe perfekt und ließen zunächst nichts zu, bis Maschmeyer schließlich doch abschließen konnte. In der Offensive gelang den Gastgebern bis dato – bei geringer Durchschlagskraft – wenig.

Dies setzte sich auch im Mittelabschnitt fort, bei welchen man sich zwei Mal durch unnötige Strafen selbst in Bedrängnis brachte, auf den anderen Seite die sich bietenden Chancen nicht nutzen konnte. So hätte Gron oder Rajala, der einmal durch war, mehr aus ihren Möglichkeiten machen können. Bindels lenkte zudem die Scheibe in einer Situation nur an den Pfosten.

Der schnelle Ausgleich nach 42 Minuten durch Gron, der sich energisch durchgesetzt hatte, ließ die Tigers nun das Heft in die Hand nehmen. Der Torjäger der Tigers hatte sofort nach dem Bully erneut die Möglichkeit etwas für sein Tor-Konto zu tun. Davidek war es dann vorbehalten, der wenige Minuten später erstmalig die Führung für seine Farben herstellte. Dem wiederholt mit starkem Spiel auffällige Davis war es vorbehalten, mit dem dritten Treffer für die Tigers an diesem Abend den Endstand herzustellen. Was im Anschluss aber auch bereits über die Partie auf das Bayreuther Tor kam, war Beute des starken Timo Herden, der wie sein Gegenüber Nemec auch zum Spieler des Abends gewählt wurde.

„Wir haben lange Zeit etwas phlegmatisch agiert und erst spät die Beine bewegt, uns den Sieg dann erarbeitet. Sehr zufrieden war ich mit Lukas Mannes und Tobias Schmitz und auch mit unserem Unterzahlspiel am heutigen Abend“, äußerte sich Coach Petri Kujala zufrieden zum letzten Spiel des Jahres.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Heilbronner Falken 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Bayreuth: Herden, Wölfl, Zimmermann Nico – Davis, Karrer, Pokovic, Schmitz, Mannes Lukas (2), Mannes Nicklas – Gron, Rajala, Järveläinen, Bindels (2), Kolozvary (2), Davidek, Zimmermann Tim, Meisinger (2), Lillich (2), Wrede (4)

Heilbronn: Nemec, Ganz – Gözt, Preto Maschmayer, Dziambor, Mapes, Maginot – Della Rovere, Wruck, Thiel, Ribarik, Neal, Klos (2), Miller, Reisz, Pavlu

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Schiedsrichter: Kapzan, Singer – Blankar, Lamberger

Strafen: Bayreuth: 14 Heilbronn: 8 Powerplay: Bayreuth: 0/4 Heilbronn: 1/7

Torfolge: 0:1 (16.) Maschmeyer (Della Rovere, Miller) PP1, 1:1 (42.) Gron, 2:1 (48.) Davidek (Bindels, Nicklas Mannes), 3:1 (50.) Davis (Karrer, Järveläinen)