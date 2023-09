Tigers testen noch zwei Mal vor Saisonstart

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Los geht’s mit den letzten Vorbereitungsspielen am morgigen Freitag mit einem nicht alltäglichen Match in Bayreuth: Die Tigers „empfangen“...

Bayreuth. (PM Tigers) Los geht’s mit den letzten Vorbereitungsspielen am morgigen Freitag mit einem nicht alltäglichen Match in Bayreuth: Die Tigers „empfangen“ den EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. und damit den eigenen Kooperationspartner.

Damit wartet sicher für viele Bayreuther Eishockeyfans ein ganz besonderes Spiel, das es so in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Nachdem man – den bekannten Umständen in diesem Sommer geschuldet – auf das übliche Saisoneröffnungsfest in diesem Jahr verzichtet hat respektive verzichten musste, möchte man mit diesem Event alle Fans des Bayreuther Eishockeys ansprechen und ihnen einen kurzweiligen und spannenden Abend bieten. Dabei wird neben dem eigentlichen Spiel auch der Nachwuchs des EHC Bayreuth eine große Rolle spielen und den Zuschauern im Bayreuther Tigerkäfig vorgestellt werden.

Um 18:00 Uhr öffnet der Tigerkäfig seine Pforten und ab 18:15 Uhr werden die einzelnen Nachwuchsmannschaften aufs Eis gebeten und den Fans vorgestellt. Nach dem Warm-up erwarten die Jungs und Mädels der Nachwuchsabteilung die beiden Teams auf dem Eis und werden diesen – bei einem „besonderen“ Einlauf durch den Tigertunnel – den passenden Rahmen bieten. Nach dem ersten Abschnitt wird sich die U11 des EHC zu einem Pausenspiel auf dem Eis einfinden und ihre erworbenen Skills demonstrieren.

Zudem freuen wir uns, den Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, Herrn Thomas Ebersberger, begrüßen zu dürfen, der das Eröffnungsbully durchführen wird.

„Es ist ein historisches Datum, das ich vermutlich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde. Dass es tatsächlich zu diesem Termin kommt, hätte ich noch vor wenigen Wochen bei allem Optimismus nie für möglich gehalten. Und ich bin überzeugt, dass trotz Fußball und Basketball viele Zuschauer den Weg in den Tigerkäfig finden werden – auch wenn ich als bekennender Oldschdodd-Fan und ehemaliger Fußballer natürlich auch gerne auf der anderen Mainseite gewesen wäre. Aber Wolfgang Gruber & Co. werden mir das sicher nachsehen. Sportlich sind wir als „Underdog“ natürlich krasse Außenseiter. Aber unsere Jungs sind hochmotiviert, haben gut trainiert und werden es den Profis so schwer wie möglich machen. Die Einstellung passt, die Stimmung im Team auch. Für die Saison sind wir zuversichtlich, dass wir eine gute Rolle in der Landesliga spielen werden. Ich jedenfalls freue mich auf den Abend und fiebere diesem seit Tagen entgegen. Auch dass sich der Nachwuchs präsentieren darf, ist eine super Sache“, blickt EHC-Vorstand Michael Schwellengreber voller Vorfreude auf den morgigen Abend.

Auch Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel ist glücklich, dass das Match zustande kommt: „Es freut mich, dass wir nach langer Zeit nun endlich auf einer freundschaftlichen und immer sachlichen Ebene kommunizieren und wir diesen Abend zum Wohle des Bayreuther Eishockeysports angehen. Dies gehört zur positiven Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Ich selbst bin durch eine Familienfeierlichkeit leider verhindert, wünsche aber allen Eishockeyfans, den Sponsoren und Partnern des EHC und unserer Tigers sowie allen Mitarbeitern und natürlich auch den Jungs auf dem Eis einen wunderbaren Abend.“

„Wir freuen uns sehr auf das morgige Spiel gegen den EHC und auch darüber, dass wir uns wieder ein Stück näher kommen. Ich glaube, dass die Fans und Zuschauer ein Spektakel erleben werden. Natürlich wird wichtig sein, dass sich niemand verletzt und die Freude und der Spaß an diesem Spiel an erster Stelle stehen“, blickt Assistent-Coach Marc Vorderbrüggen auf das Freitagsspiel.

Gleich am Samstag geht es dann für die Tigers zum neuen Ligarivalen nach Höchstadt. Bully in der Eishalle am Kieferndorfer Weg ist hier um 19:30 Uhr. Die Mittelfranken, die in den letzten Spielzeiten durchaus auf sich aufmerksam gemacht haben und in den drei letzten Jahren – nach einer Spielzeit, die man auf dem letzten Platz beendet hatte – mit den Platzierungen zwischen dem vierten und sechsten Platz zu einem etablierten Oberligisten gemausert haben, sind gut in die aktuelle Vorbereitung gestartet. Nachdem man erst in dieser Woche über eigenes Eis verfügt, trat man vier Mal in der Ferne an und konnte sich mit Siegen in Halle sowie in Leipzig, einer Niederlage in Leipzig und einem Spiel gegen Erfurt, das man erst in der Overtime abgab, eine gute Grundlage erspielen. Mit Tim und Nico Zimmermann stehen zwei Bayreuther Eigengewächse im Lineup der Panzerechsen. Auch Chef-Coach Mikhail Nemirovsky war 2001/2002 kurzzeitig mit dem Bayreuther Trikot unterwegs. Vor allem die erfahrenen Akteure an der Aisch setzen Akzente und tragen das Team. So gehören Dmitrij Litosov, die Neuzugänge Sergej Topol und Martin Heinisch mit Mitte bzw. Ende 30 zu den Akteuren, die trotz ihres Alters vorangehen und mit Leistung überzeugen. Auch auf Akteure wie Klavs Planics, Jari Neugebauer oder Anton Seewald wird man ein Auge haben müssen, will man nicht zu viel zulassen gegen die Alligators, bei denen neben Nico Zimmermann mit Justin Spiewok ein weiterer junger Goalie im Kader steht. Unterstützung erhalten die Youngsters von Benjamin Dirksen, der mit 35 Jahren und über 200 Einsätzen in der Oberliga der erfahrenste Torsteher ist.

Marc Vorderbrüggen zum zweiten Gegner an diesem Wochenende: „Am Samstag haben wir unser letztes Vorbereitungsspiel. Höchstadt ist der erste ligainterne Test, den wir haben. Wir werden beobachten, wo wir nach der Vorbereitung stehen. Es wird ein guter Gratmesser, auch wenn man nicht allzu viel hineininterpretieren darf. Höchstadt war die letzten zwei, drei Jahre im guten oberen Mittelfeld der Liga. Die werden uns alles abverlangen. Wir werden die letzten Details einstudieren und versuchen aufs Eis zu bringen um für den kommenden Donnerstag, wenn für uns die Liga startet, gewappnet zu sein.

