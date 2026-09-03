Tigers testen bei den Black Hawks

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Die Vorbereitung des HC Tigers führt am Freitag erstmals nach Passau.

Um 19:30 Uhr trifft die Mannschaft von Headcoach Märt Eerme auswärts auf die Passau Black Hawks – und damit erneut auf einen Gegner, dem die Tigers in wenigen Wochen auch im Ligabetrieb der Oberliga Süd begegnen werden. (Foto: ©celi.f.photography)

Nach den beiden Heimspielen gegen Füssen und Stuttgart ist es bereits der dritte Test in Folge gegen einen künftigen Liga-Konkurrenten. Gerade die vergangenen Partien haben dabei einen ersten Vorgeschmack darauf geliefert, welches Tempo und welche Intensität die Tigers in ihrer neuen sportlichen Heimat erwarten. Nun folgt die Premiere in der Passauer EisArena.

Für die Black Hawks ist die Partie ebenfalls noch ein früher Test in der Vorbereitung. Passau startete am vergangenen Freitag mit einem Gastspiel beim Deggendorfer SC in die Preseason. Das Duell mit den Tigers bildet nun den ersten Heimauftritt der Vorbereitung, bevor mit den Eisbären Regensburg, Zell am See und dem IHC Pisek weitere Testspiele in der heimischen Arena folgen.

Für die Tigers geht damit eine intensive Phase weiter. Zuletzt bot die Mannschaft beim 5:7 gegen die Stuttgart Rebels über weite Strecken eine starke Vorstellung, konnte sich für das deutliche Chancenplus aber nicht belohnen. Davor wurde dem EV Füssen beim 2:3 nach Penaltyschießen ebenfalls ein enges Duell geliefert.

In Passau bietet sich nun die nächste Gelegenheit, weitere Erkenntnisse zu sammeln und sich gleichzeitig mit einem neuen Gegner und einer bislang unbekannten Auswärtsstätte vertraut zu machen. Wer die Reise nach Niederbayern nicht mitmachen kann, kann die Partie dennoch live verfolgen. Das Spiel wird auf SpradeTV übertragen.

Passau Black Hawks – HC Tigers

Freitag, 4. September 2026 | 19:30 Uhr

EisArena Passau

Live: Sprade.tv

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