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Tigers starten in Winterthur in die Preseason

18. August 20261 Mins read49
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Laurin Liesch von den Hockey Tigers - © ECB/Varshavska
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Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Am Mittwoch, 19. August, um 20:15 Uhr ist es endlich wieder so weit: Für die HC Tigers beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2026/27.

Zum Auftakt führt der Weg in die Schweiz zum EHC Winterthur – und damit zu einem Gegner, der in diesem Sommer ebenfalls einen großen Umbruch vollzogen hat.

Beide Vereine starten nach einem Ligawechsel in ein neues Kapitel. Während die Tigers künftig in der deutschen Oberliga Süd antreten, hat sich Winterthur nach vielen Jahren aus der Swiss League zurückgezogen und startet in der neuen Saison in der MyHockey League, der dritthöchsten Schweizer Spielklasse.

Damit treffen zum Auftakt zwei Mannschaften aufeinander, die sich unter neuen Voraussetzungen auf die kommende Saison vorbereiten. Für die Tigers ist es gleichzeitig die erste Gelegenheit, nach den intensiven Trainingswochen unter Wettkampfbedingungen zu sehen, wie die neu formierte Mannschaft bereits zusammenfindet.

An Winterthur haben die Vorarlberger durchaus einige Erinnerungen. Immer wieder standen sich die beiden Clubs in den vergangenen Jahren während der Vorbereitung gegenüber. Im Vorjahr gastierten die Schweizer im Messestadion und setzten sich mit 4:1 durch. Auch davor lieferten sich beide Mannschaften regelmäßig interessante Testspiele.

Ein bekanntes Gesicht wartet diesmal auf der anderen Seite: Alessandro Togni trägt seit diesem Sommer das Trikot des EHC Winterthur. Der 23-jährige Vorarlberger lief in der Saison 2023/24 für den EC Bregenzerwald auf und absolvierte dabei sechs Spiele im Grunddurchgang sowie vier Playoff-Partien in der Alps Hockey League.

Für die Tigers bildet die Partie den Startschuss in eine umfangreiche Preseason. Insgesamt stehen bis Mitte September neun Vorbereitungsspiele auf dem Programm, ehe das Abenteuer Oberliga Süd beginnt. Nach dem Auftakt in Winterthur folgt bereits am Samstag, 22. August, das erste Heimspiel: Um 19:30 Uhr gastiert der EHC Seewen im Messestadion.

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