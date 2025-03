Tigers stÃ¤rker und schlauer als die LÃ¶wen! „FÃ¼r uns ist es ein groÃŸer Lerneffekt!“ Frankfurt Trainer Rowe lobt das Straubinger Schachspiel

Bonn. (PM MagentaSport) Traurige Frankfurter Löwen, aber ein hochverdienter Einzug der Straubinger ins Viertelfinale, wo sie am Sonntag beim Meister Berlin antreten müssen (live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport).

Die Tigers gewinnen auch das 2. Spiel – diesmal 1:0, sind dabei dominierend und verdienen sich das Lob der Frankfurter, die nach der Aus in der 1. Playoff-Runde dennoch von den Fans gefeiert werden.

Tom Rowe, Trainer Löwen Frankfurt, findet: „Das 1. Spiel in Straubing war exzellent. Wir haben richtig gut und schlau gespielt. Heute hatten wir nichts entgegenzusetzen. Respekt an Straubing. Sie sind gut auf dem Eis gelaufen, waren gut strukturiert, haben den Puck besser verteilt als wir. Straubing verdient den Sieg und für uns ist es ein großer Lerneffekt.“

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: „Es ist wie ein Schachspiel. Wir müssen schlau sein, dem Gegner nicht zu viel Platz lassen. Die Jungs haben es super gemacht.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 2. Spieltags in der 1. Playoff-Runde der DEL übersendet durch MagentaSport. Die Viertelfinals starten am Sonntag mit dem Hammer-Duell Mannheim gegen München ab 13.45 Uhr.

Löwen Frankfurt – Straubing Tigers 0:1

Der Frankfurter Gegenangriff nach der 1:2-Niederlage im 1. Spiel bleibt aus. Die Straubing Tigers üben von Beginn an Druck aus, Joshua Melnick erzielt den hochverdienten Siegtreffer. Im Playoff-Viertelfinale am Sonntag geht es für Straubing gegen den amtierenden Meister, die Eisbären Berlin. Für Frankfurt bleibt es dabei: Seit dem Aufstieg 2022 haben die Löwen noch kein Playoff-Spiel gewonnen.

Julian Napravnik, Löwen Frankfurt: „Straubing hat es brutal gemacht, von Anfang an. Sie kamen raus wie die Feuerwehr, defensiv als auch offensiv haben sie gut gespielt. Wir haben wenig Wege gefunden, um offensiv was zu kreieren. Gegen Ende ging uns auch die Puste aus. Sie standen so gut, wir hatten keine Idee mehr zum Schluss.“

Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter Löwen Frankfurt, über den Bau einer neuen Multifunktionsarena, zusammen mit den Basketballern der Skyliners Frankfurt: „Es ist spannend. Die bisherige Eissporthalle Frankfurt hat schon was, ist aber in die Jahre gekommen und gibt uns nicht die Vermarktungsmöglichkeiten, die wir brauchen, (…) um das Gap zu den Top Teams zu schließen. (…) Wir müssen unsere Fans mitnehmen. Es ist alternativlos. Wir brauchen eine neue Halle, darüber wird schon lange gesprochen. (…) Die Stadt wird 300 Million investieren. Jetzt sind wir gefordert, der Stadt aufzugeben, was für uns wichtig ist. Dann hoffen wir, dass es bis 2030 erledigt ist.“

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: „Die ganze Anerkennung gilt dem Team. Sie haben voll auf Sieg gespielt in den beiden Spielen. Totale Bereitschaft, all-in. Dafür wurden wir belohnt. (…) Es ist wie ein Schachspiel. Wir müssen schlau sein, dem Gegner nicht zu viel Platz lassen. Frankfurt ist ein gefährliches Team. Die Jungs haben es super gemacht.“

Matchwinner Joshua Melnick, Straubing Tigers: „Es war ein großer Mannschaftssieg für uns. Wir haben jeden gebraucht. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde. Ein großartiger Sieg für uns. (…) Es ist immer noch Luft zur Verbesserung da, aber es ist ein guter Start in den Playoffs. Hoffentlich können wir noch besser werden.“

