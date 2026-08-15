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Tigers setzen langfristig auf Verteidigertalent: Nik Lehmann verlängert vorzeitig bis 2029

15. August 20261 Mins read77
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Nik Lehmann - © SCL Tigers Media
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Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers haben den bestehenden Vertrag mit Nik Lehmann vorzeitig um eine weitere Saison verlängert.

Der 18-jährige Verteidiger steht damit neu bis zum Ende der Saison 2028/29 bei den Emmentalern unter Vertrag.

Lehmann durchlief die Nachwuchsabteilung der SCL Young Tigers und erhielt im September 2025 seinen ersten Profivertrag. In der Saison 2025/26 absolvierte er seine ersten Einsätze in der National League. Insgesamt stand er in 35 Partien im Line-up der SCL Tigers, erzielte dabei ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Neben seinen Einsätzen in der National League sammelte Lehmann weitere Spielpraxis beim Partnerteam EHC Chur sowie in der U21-Elit der SCL Young Tigers. Auf internationaler Ebene gehörte er in den vergangenen Jahren verschiedenen Schweizer Nachwuchs-Nationalteams an. 2025 nahm er an der U18-Weltmeisterschaft teil, 2026 vertrat er die Schweiz an der U20-Weltmeisterschaft in Minnesota (USA).

«Nik hat in seiner ersten Saison auf National-League-Stufe wichtige Erfahrungen gesammelt und gezeigt, was in ihm steckt. Wir freuen uns, ihn auf seinem weiteren Weg begleiten zu können und sind überzeugt, dass er sich weiterentwickeln und wichtige Schritte machen wird. Seine Vertragsverlängerung zeigt zudem, wie wichtig uns die Förderung unserer eigenen Nachwuchsspieler ist», sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nik Lehmann @ Elite Prospects

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