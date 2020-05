Tigers setzen Ausrufzeichen und binden DEL-erfahrenen Verteidiger fÃ¼r zwei Spielzeiten

Bayreuth. (PM Tigers) Lediglich acht Partien waren ihm und dem Bayreuther Publikum durch das abrupte Saisonende vergönnt, um sich aneinander zu gewöhnen. Dass diese...

Dass diese jedoch – gerade auch den Verantwortlichen für die Beurteilung – völlig ausreichten, um dem 33-jährigen US-Boy ein erneutes Angebot zu unterbreiten, wird nun bestätigt. Davis unterzeichnete kürzlich ein Arbeitspapier, welches für die kommenden zwei Spielzeiten Gültigkeit besitzt.

Dass Davis keine lange Anlaufzeit benötigt, wurde schnell klar, als der Anfang Februar nach Oberfranken gekommene Defender zum ersten Mal gegen Heilbronn im Bayreuther Tigerkäfig auflief. Nach eine kalten Dusche in Form von vier aufeinanderfolgenden Treffern der Falken starteten die Tigers, angetrieben vom damaligen Neuzugang Davis, eine unnachahmliche Aufholjagd, die kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Einen Querpass von Rajala verwertete Davis sechs Sekunden vor der Sirene der regulären Spielzeit mit einem Schlagschuss von der blauen Linie, was den Ausgleich zum 5:5 bedeutete und Davidek im Shootout die Möglichkeit zum Siegtreffer bescherte.

Genau so schnell wie auf der Eisfläche fand sich Davis auch in der Kabine und im Umfeld zurecht und deutete sofort an, dass er einer der Akteure ist, der Verantwortung übernimmt.

„Bei Kurt freut es mich richtig, dass er bleibt. So haben wir neben Simon Karlsson einen weiteren starken Offensiv-Verteidiger, der mit seiner Ruhe, seinen schlittschuhläuferischen Qualitäten und seinem Eishockeyverständnis das Spiel eröffnen kann und das Team insgesamt stärker macht. Er ist eine Führungspersönlichkeit, der außerhalb der Eisfläche ein sehr ruhiger Mensch ist, sich dennoch sehr schnell Akzeptanz und ein hohes Ansehen in der Mannschaft erarbeitet hat“, merkt man Petri Kujala die Freude über die zustande gekommene Verpflichtung an.

Vor seinem Wechsel an den Roten Main war Davis in Norwegen aktiv, wo er als einer der stärksten Offensiv-Verteidiger der Liga galt und bei seinem ersten Engagement in den Jahren 2012- 2014 zwei Meisterschaften mit den Stavanger Oilers feiern konnte, bevor er dem Ruf der Düsseldorfer EG folgte und insgesamt vier Spielzeiten – die letzte davon in Krefeld – in der DEL aufs Eis ging und dort bei insgesamt 221 Pflichtspielen stets zu den Leistungsträgern seines Teams zählte.

„Dass wir einen Spieler wie Kurt Davis an uns binden können, ist sicher nicht selbstverständlich, aber es hat ihm – ebenso wie seiner Lebensgefährtin – von Anfang an in Bayreuth sehr gut gefallen und er hat sich sofort wohl gefühlt. Umso mehr freue ich mich, dass der Vertrag für 2 Jahre geschlossen werden konnte. Der Umstand, dass Kurt längerfristig an einem Ort bleiben und spielen wollte, kam uns entgegen und so konnten wir aufgrund der Laufzeit von zwei Spielzeiten auch mit unseren Konditionen, die in diesem Fall sicher nicht dem üblichen Marktgewohnheiten entsprechen, punkten und Kurt von uns überzeugen. Wir haben mit ihm nicht nur einen exzellenten Spieler auf der Eisfläche, sondern auch eine starke Führungspersönlichkeit neben dem Eis, welche den Bayreuth Tigers zukünftig in vielen Belangen sehr gut tun wird“, sieht Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel die Weiterverpflichtung äußerst positiv.

Kurt, der sich mit seiner Familie daheim in Minnesota befindet und sich auf die neue Spielzeit vorbereitet, hat uns einen kurzen Einblick über seine derzeitige Situation geben können.

Bayreuth war aber insgesamt in der zweiten Saisonhälfte eine ganz andere Mannschaft

Hallo Kurt, schön dich weiterhin im Bayreuther Trikot zu sehen. Wie ist deine Entscheidung für die Tigers gefallen?

Kurt Davis: Angesichts der derzeitigen Lage, in der sich die ganze Welt befindet, wollte ich mich nicht darauf einlassen, nach irgendwelchen Vereinen zu suchen. Zudem waren wir sehr erfolgreich, als ich in der abgelaufenen Saison zum Team gestoßen bin. Wir konnten gute Vereinbarungen, was das Team anbetrifft, treffen und das hat mir meinen Entschluss sehr erleichtert, nach Bayreuth zurückzukehren.

Du konntest, aufgrund der derzeitigen Situation und dem plötzlichen Saisonende, nur acht Spiele bestreiten, diese mit sieben Siegen aber sehr erfolgreich gestalten. Wie hast du Bayreuth, die Liga und das Team in dieser Zeit erlebt?

Kurt Davis: Man kann sehr zufrieden sein, wie die Mannschaft die letzten acht Spiele performed hat. Wir hatten großes Selbstvertrauen und ich glaube, unsere Leistung zu der Zeit hat die ursprünglichen Erwartungen sogar noch übertroffen. Bayreuth war aber insgesamt in der zweiten Saisonhälfte eine ganz andere Mannschaft und hat das eindrucksvoll bewiesen. Mit meinem persönlichen Spiel war ich schon zufrieden. Ich denke, wir sind in der Liga absolut konkurrenzfähig.

Die Abreise aus Bayreuth war für einige Jungs recht ungewöhnlich – auch und gerade für dich persönlich?

Kurt Davis: Oh ja. Wir hatten dieses Jahr eine ziemlich verrückte Heimreise. Eine Woche mit Flugstornierungen, Umbuchungen, mehreren Hotelaufenthalten und Fahrten durchs ganze Land, wieder Stornierungen etc. Aber am Ende haben wir einen Weg gefunden, nach Hause zu kommen, und das ist alles, was unter den gegebenen Umständen gezählt hat.

Du bist, wie angesprochen, derzeit zu Hause. Wie geht es dir und wie ist die Situation bei dir vor Ort, kannst du so trainieren, wie du möchtest?

Kurt Davis: Die Situation um Corona zwingt uns natürlich dazu, viel zu Hause zu bleiben. Aber mit einem acht Monate alten Baby ist es natürlich auch schön, viel Zeit verbringen zu können und beobachten zu dürfen, wie sich die Kleine entwickelt. Wir verbringen jetzt auch viel Zeit bei meiner Familie, die im Norden Minnesotas ein Haus am See hat. So gehen wir öfter raus und genießen Bootsfahrten. Und kürzlich haben hier die Golfplätze geöffnet. Ich versuche alle paar Tage raus zu kommen, um ein bisschen spielen zu können.

Das eigentliche Training ist etwas anders als sonst. Sportstätten und Eishallen sind derzeit noch geschlossen, aber ich habe ein kleines Fitnessstudio bei mir zu Hause, das mir erlaubt, Krafttraining zu machen und in Form zu bleiben. Ich werde das Training im Sommer weiter anziehen und sicherlich sehr viel auf dem Eis sein, sobald die Eishallen wieder geöffnet werden.

Kurt, vielen Dank für deine Eindrücke. Wir wünschen dir und der Familie eine gute Zeit und freuen uns, dich im August wieder in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

Kader 2020/21

Trainer: Petri Kujala

Torhüter: Timo Herden, Marco Wölfl

Verteidigung: Simon Karlsson, Martin Heider, Lubor Pokovic, Gustav Veisert, Kurt Davis

Stürmer: Ville Järveläinen, Markus Lillich, Kevin Kunz, Juuso Rajala, Dani Bindels