Tigers quittieren knappe Niederlage

Bayreuth. (PM Tigers) Einen guten Beginn der Tigers konnte man am Sonntagabend beobachten.

Die ersten knapp zehn Minuten waren es die Gastgeber, die das Spiel machten und die Tölzer wenig zur Entfaltung kommen ließen. Nachdem Verelst flach knapp das Tor verpasste, waren es die Löwen im direkten Gegenzug, die Piipponen schön freispielten und der finnische Torjäger in Diensten der Tölzer seine Mannschaft in Führung brachte. Eine gute halbe Minute später fing man sich den nächsten Treffer und damit erneut einen „Doppelpack“. Schönberger hatte vom Bully weg Hörmann bedient, der sofort die Scheibe vors Tor brachte. Schüpping musste nur noch die Kelle reinhalten und schon stand es 0:2. Kurz darauf hatten sich die Tigers wieder gefangen und kamen durch Brown, der einen schnellen Konter fuhr zu einer guten Gelegenheit. Es dauerte jedoch noch etwas, bis sich ein Erfolg einstellen sollte. Detig und Seto im Zusammenspiel kamen in die gefährliche Zone, wo Seto die Scheibe über die Linie spitzeln konnte. Eine Unachtsamkeit war der dritte Treffer der Tölzer geschuldet, die in Unterzahl nicht konsequent angegriffen wurden und im Nachsetzen durch Schönberger zum Erfolg kamen, sodass man mit einem 2-Tore-Rückstand in die erste Drittelpause gehen musste.

Auch im zweiten Abschnitt waren es zunächst die Tigers, die Druck ausübten und die besseren Möglichkeiten kreierten. Detig zu zentral, Nedved fand in Kolarz seinen Meister – bis nach 24 Minuten, nach einer Druckphase, Piskor den Schuss von der blauen Linie nahm und an Freund und Feind vorbei flach ins Tor und zum 2:3 traf. Den Ausgleich hinterher war es Piskor, der aus kurzer Distanz scheiterte, Flade zu hoch ansetzt und Verlest knapp verfehlte. Es kam, wie es kommen musste: Tölz lief einmal gut an, fand Fischhaber, der es probierte. Andryukhov konnte diese Scheibe noch abwehren – gegen den Nachschuss von Olmstead war er dann machtlos. Nur kurz darauf war es Brown, der durchlief und den mitgelaufenen Seto bediente. Dieser ließ sich nicht bitten und traf zum erneuten Anschluss. Kurios wurde es nach 38 Minuten, als Andryukhov zwei Mal in kurzer Abfolge eine Strafe zog und man für vermeintlich 80 Sekunden zwei Mann weniger zur Verfügung hatte.

Die Tigers wehrten sich mit drei Feldspielern nach Kräften und konnten dann etwas aufatmen als Tölz einen Wechselfehler produzierte. Mit vier Mann auf beiden Seiten ging es weiter und die Tigers legten den Vorwärtsgang ein. Belohnung dieses Engagements war der Ausgleich durch Brown, der die Scheibe in einer unübersichtlichen Situation eine Sekunde vor dem Pausenpfiff über die Linie arbeiten konnte.

Wenn man vorne die Chancen nicht macht, bekommt man hinten eins. Oft erlebt, musste man es auch am Freitagabend mit ansehen. Vihavainen verzog die Scheibe knapp nach 45 Minuten – im Gegenzug war Pipponen freigespielt, der zum 4:5 traf. Nur wenige Minuten später brauchten die Gäste bei einer Überzahlgelegenheit nur 14 Sekunden, bevor man erneut aufs Scoreboard kam. Spöttel traf mit eine Direktabnahme ins Kreuzeck. Der Abstauber von Bergbauer zum 5:6 kam in der 56. Minute dann zu spät. Auch der sechste Feldspieler, der knapp zwei Minuten vor dem Schlusspfiff für Andryukhov aufs Eis geschickt wurde, konnte an der knappen Niederlage nichts mehr ändern.

Die Tigers sind am kommenden Freitag wieder im Einsatz, wenn man um 20:00 Uhr den EC Peiting empfängt.

onesto Tigers vs. Tölzer Löwen 5:6 (1:3, 3:1, 1:2) 5:6

Bayreuth: Andryukhov (4), Spiewok – Becker, Spacek, Reiner, Nedved, Flade, Schuster, Menner – Seto (2), Detig, Israel, Bergbauer, Brown, Verelst, Habeck, Hammerbauer, Viavainen, Piskor (2)

Bad Tölz: Kolarz (2), Salvarani – Edfelder, Shiling, Fichtner (2), Pretnar, Hörmann – Schüpping, Olmstead (2), Piipponen, Fischhaber, Kästele (2), Shangaglu, Schönberger (2), Schlager, Spätz, Spöttel, Fissekis

Schiedsrichter: Blankart, Schnabel – Reitz, Rügner

Zuschauer: 1.248

Strafen: Bayreuth: 8 Bad Tölz: 10 PP: Bayreuth: 0/4 Bad Tölz: 1/3

Torfolge: 0:1 (10.) Piipponen (Olmstead, Shiling), 0:2 (10.) Schüpping (Schönberger, Hörmann), 1:2 (15.) Seto (Spacek, Detig), 1:3 (18.) Schönberger (Noack) SH, 2:3 (24.) Piskor, 2:4 (30.) Olmstead (Krumpe, Fischhaber), 3:4 (33.) Seto (Brown), 4:4 (40.) Brown (Seto, Vihavainen), 4:5 (45.) Piipponen (Olmstead, Fischhaber), 4:6 (49.) Spöttel (Edfelder, Schlager) PP1, 5:6 (56.) Bergbauer (Piskor, Nedved)

