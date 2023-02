Tigers quittieren knappe Niederlage gegen die Oberschwaben

Bayreuth. (PM Tigers) Erste Möglichkeiten erspielten sich die Tigers schnell nach Anpfiff, als Järveläinen oder Roach den für Langmann im Tor stehenden Stettmer prüften....

Als Czarnik nach vier Minuten die erste und einzige Strafe im Auftaktabschnitt zog, spielten die Tigers das entsprechende Powerplay mit schnellen Pässen, von welchen einer bei Järveläinen landete. Der Bayreuther Stürmer ließ sich dies Gelegenheit aus halblinker Position nicht entgehen und machte mit einem platzierten Schuss die Führung für seine Jungs klar. In der Folge waren es zu großen Teilen die Gastgeber, die das Spielgeschehen auf der Eisfläche bestimmten, jedoch ohne die ganz großen Chancen zu erspielen. Dies galt noch mehr für die Towerstars, die bis zur 17. Spielminute warten mussten, um das erste Mal das von Schmidt gehütete Tor anvisieren zu können, sodass die Führung der Tigers zur Drittelpause mehr als gerechtfertigt war.

Ein völlig anderes Spiel sah man im Mittelabschnitt, in welchen die Towerstars aufs Gas traten und die Gastgeber immer wieder in die Defensivzone drängten um das eine und andere Mal das Tor der Tigers ins Visier zu nehmen. N. Latta hatte nach 34 gespielten Minuten aus der Nahdistanz die Möglichkeit gesucht und genutzt, indem er die Scheibe ins obere rechte Eck zum Ausgleich legte. In der gleichen Spielminute – die Tigers inzwischen in Unterzahl agierend – nahm Czarnik sich die ihm bietende Möglichkeit an und traf nur 37 Sekunden nach dem Ausgleich zur Führung. Nicht genug, klärte man eine Scheibe in der eigenen Zone schlecht in die Mitte, wo N. Latta lauerte und mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend, der über der Schulter des Bayreuther Goalies einschlug, noch eins draufsetzte.

Noch gut 90 Sekunden Überzahl stand auf der Uhr, als man in den Schlussabschnitt ging und dies nutzte man durch Garret Pruden, der im zweiten Spiel nach seiner langen Verletzungspause als Stürmer aufgelaufen war. Durchaus besser im Spiel als im Mittelabschnitt konnte man nun die eine oder andere Chance kreieren, welche jedoch nicht von Erfolg gekrönt wurden. Erst als Tobi Meier auf den Ravensburger Schlussmann zulaufen konnte, diesen verlud und einschoss, gelang ein Treffer, dem jedoch der dritte Erfolg von Nick Latta vorausging. So stand am Ende, nach einem Mittelabschnitt, in welchen man keinen Zugriff aufs Spiel bekam und drei Treffer kassierte, eine knappe Niederlage gegen den aktuellen Tabellendritte zu Buche.

Weiter geht es für die Tigers am kommenden Wochenende, an welchem die Hauptrunde der diesjährigen DEL2-Saison endet. Dabei geht es am Freitag zum EV Landshut, wo es um 19.30 Uhr los geht, bevor am Sonntag die Lausitzer Füchse in den Tigerkäfig kommen werden. Spielbeginn ist hier um 18.30 Uhr.

Bayreuth Tigers vs. Ravensburg Towerstars 3:4 (1:0, 0:3, 2:1)

Bayreuth: Schmidt, Appler – Kurz, Pokovic (2), Stephan, Gnyp, Dietmann, Pruden, Grosse (2) – Mieszkowski, Kretschmann, Schaefer, Meier, Gracel, Järveläinen, Raab, Roach, Schumacher, Schwarz

Ravensburg: Stettmer, Manuilov – Schwaiger, Ketterer, Granz (2), Eichinger – R. Drothen, N. Latta, M. Drothen, Hessler, Herr, Sarault, Hadraschek, L. Latta, Feigl, Czarnik (2), MacDonald, Calce

Schiedsrichter: Apel, Schmidt – van der Heyd, Tanko

Zuschauer: 912

Strafen: Bayreuth: 4 Ravensburg: 4 PP: Bayreuth: 2/2 Ravensburg: 1/2

Torfolge: 1:0 (5.) Järveläinen (Meier, Kurz) PP1, 1:1 (34.) N. Latta (Herr, Sarault), 1:2 (34.) Czarnik (L. Latta, Herr) PP1, 1:3 (37.) N. Latta (Granz, Sarault), 2:3 (42.) Pruden (Schaefer, Schmidt), 2:4 (49.) N. Latta (Schwaiger, Sarault), 3:4 (53.) Meier (Järveläinen, Gracel)



