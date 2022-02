Tigers packen die Punkte in den Bus

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Ratmann und Pilu, die in den Kader zurück kamen ging man das Spiel in Landshut an, die ihrerseits auf die...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Ratmann und Pilu, die in den Kader zurück kamen ging man das Spiel in Landshut an, die ihrerseits auf die Stammkräfte Holzmann, Brückner, Weihager, Mühlbauer und Dersch verzichten mussten.

Auch wenn die Tigers die erste Chance des Spiels kreierten, als Hohmann Schwarz die Scheibe wegspitzelte und auf Schmidt zulaufen konnte, so war es in der Folge der EV Landshut, der Druck ausübte und das Spiel an sich zog. Unterbrochen wurde dies kurzfristig, als Menner die Scheibe von der blauen Linie in Richtung Tor „warf“ und von Ratmann abgefälscht ins Tor zur Bayreuther Führung rutschte. Alderson im Slot, Schwarz mit dem Schuss und Nachschuss, den Herden stark parierte oder Kornelli und Bruch, die das Spielgerät nicht an Herden vorbeibrachten.

Entlastungsmäßig klaute Lobach die Scheibe beim Gegenspieler, setzte aber zu hoch an, bevor Klein, Pfleger aus kurzer Distanz sowie Alerderson aus dem Halbfeld erneut Druck auf das Bayreuther Tor ausübten. Mit Kampf und etwas Glück in diesem Spielabschnitt hielt man aus Sicht der Tigers die Führung bis zur ersten Pause.

Nach Wiederbeginn musste Kolozvary früh auf die Strafbank und fehlte dem Team, was die Tigers mit einem guten Penalty-Killing egalisierten und durch Järveläinen sogar knapp verpassten, die Führung auszubauen. Dies gelang wenige Augenblicke nach Ablauf der Strafzeit, als Hohmann die Scheibe in die Angriffszone trug, diese auf Davis passte, der direkt auf den im Slot lauernden Pither spielte, der dann das

2:0 aus Sicht der Tigers schreiben konnte. Nachdem Hohmann einen Schuss aus spitzem Winkel verpasste, machte es Cabana nach 12 gespielten Minuten etwas besser, als von der linken Seite kommend die Scheibe ins kurze obere Toreck zirkelte. Auch das zweite Unterzahlspiel konnten die Tigers erfolgreich, also ohne Gegentor gestalten, als Kunz auf die Strafbank musste. Auch wenn hier Alderson mit einem Onetimer eine gute Gelegenheit ausließ. Und erneut gelang den Tigers das Kunststück, kurz nachdem man wieder mit voller Mannschaftsstärke unterwegs war, die Gunst der Stunde zu nutzen. Bindels nahm an Martens vorbei den Schuss, der Schmidt durch die „Hosenträger“ rutschte. Nach diesem, den vierten Treffer der Tigers, kam dann Pätzold für den glücklosen Goalie ins Spiel. Den Schlusspunkt im Mittelabschnitt setzten dann die Gastgeber, nachdem Mikyska Hult in der Mitte fand und dieser mit einer Direktabnahme erstmals sein Team aufs Scoreboard schrieb.

Dass man von Seiten der Tigers den letzten Abschnitt nicht nur „verwalten“ wollte, war schnell erkennbar, als Pither und Järveläinen nach wenigen Minuten je zwei Mal Pätzold auf den Prüfstand stellten. Das Tor fiel jedoch auf der Gegenseite, als nach 48 gespielten Minuten Pfleger von hinter dem Tor nach vorne zog und aus der Drehung den zweiten Treffer des Abends für seine Farben erzielen konnte. Und erneut der Landshuter „Goldhelm“ nahm das Gehäuse der Oberfranken unter Beschuss und zwang Herden dabei zu einer starken Reaktion um einen weiteren Treffer zu verhindern. Die Tigers blieben insgesamt stabil und gaben den Niederbayern auch nicht die Gelegenheit den Goalie kurz vor Schluss zu ziehen um ihrerseits die Offensive zu suchen. Järveläinen lief in die gefährliche Zone vor Pätzold und fand den gut platzierten Hohmann, der hier ohne Probleme den Endstand von 2:5 auf den Videowürfel zeichnete.

„Es war ein relativ gutes Spiel. Beide Teams hatten die Chance auf den Sieg. Wir haben manchmal etwas schlampig gespielt und Landshut das Spiel machen lassen. Es gibt noch einiges zu tun“, so das kurze Fazit von Coach Robin Farkas im Anschluss an die Partie.

-av-

EV Landshut vs. Bayreuth Tigers 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Landshut: Schmidt, Pätzold – Kronthaler, Zimmermann, Martens (2), Schwarz, Dotzler, Klein – Kornelli, Mikyska, Samanski, Bruch, Valenti, Baßler, Gill, Pfleger, Hult, Alderson (2)

Bayreuth: Herden, Steinhauer – Pokovic, Pruden, Meisinger, Davis, Menner, Pilu – Hohmann, Ratmann, Kolozvary (2), Järveläinen, Lobach, Bindels, Kretschmann, Schumacher, Meier, Kunz (2), Pither, Cabana

Zuschauer: 911

Schiedsrichter: Kannengießer, Holzer – Schnabel, Züchner

Strafen: Landshut: 4 Bayreuth: 4 PP: Landshut: 0/2 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 0:1 (4.) Ratmann (Menner, Meisinger), 0:2 (26.) Pither (Hohmann, Davis), 0:3 (32.) Cabana (Davis), 0:4 (35.) Bindels (Kretschmann), 1:4 (38.) Hult (Mikyska), 2:4 (48.) Pfleger (Gill), 2:5 (59.) Hohmann (Järveläinen)