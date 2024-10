Tigers mit voller Punktausbeute in Memmingen

Bayreuth. (PM Tigers) Nicht weniger als acht ehemalige Tigers-Akteure stand man am Freitagabend im Spiel bei den Indians aus Memmingen gegenüber. Verzichten musste man...

Bayreuth. (PM Tigers) Nicht weniger als acht ehemalige Tigers-Akteure stand man am Freitagabend im Spiel bei den Indians aus Memmingen gegenüber.

Verzichten musste man weiterhin auf Flade, Vihavainen, Detig und Verelst, konnte aber dennoch – auch mit der Unterstützung der Förderlizenz-Akteure aus Ingolstadt – vier Sturmreihen aufbieten.

Die viel zitierten „Busbeine“ konnte man beim Start der Bayreuther nicht feststellen und so konnte man – nach einer ersten Möglichkeit durch Homjakovs, die Andryukhov vereitelte – durch Melnikow, Brown oder Israel erste Chancen kreieren. Ein erstes Unterzahlspiel gestaltete man noch erfolgreich und beinahe auch ein zweites, was folgte. Allerdings schaffte kurz vor Ablauf der

Strafe Peleikis, der von Lillich quer durch die Zone angespielt wurde, doch die Führung für die Indians zu schreiben. Wenig beeindruckt durch den Gegentreffer suchten die Gäste weiter ihre Möglichkeiten in der Offensive, was nach 15 Minuten von Erfolg gekrönt wurde. Hammerbauer, der von Melnikow bedient wurde, besorgte den Ausgleich. Nur kurz darauf „revanchierte“ sich der Torschütze und legte seinerseits seinem Reihenkollegen Melnikow auf, der zur Führung für die Tigers traf. Mit dieser ging man dann auch in die erste Pause.

Gleich fünf Mal klingelte es im zweiten Abschnitt und dabei waren es die Indians, die einmal mehr trafen und damit zum 4:4 ausgleichen konnten. Fominych eröffnete den Torreigen, den Svedlund fortsetzte und damit die Führung wieder nach Schwaben holte. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Seto, der nach einem offensiven Bully am schnellsten reagiert hatte, war kurz darauf obsolet, als Fominych über die rechte Außenbahn angelaufen war und aus der Halbdistanz zur erneuten Führung traf. Diese egalisierte kurz vor dem Pausenpfiff Melnikow, der sich an diesem Abend als Doppel-Torschütze feiern lassen durfte.

Ohne lange Anlaufschwierigkeiten war es Israel, der kurz nach Wiederanpfiff von Schuster angespielt wurde, und im Slot stehend mit der Rückhand die Führung für die Tigers besorgte. Im Anschluss verpasste man die Gelegenheit, beim einzigen eigenen Überzahlspiel des Abends die Führung weiter auszubauen, sodass man erneut – und dies nach 51 Minuten – den Ausgleich hinnehmen musste. Brown war es, der knapp zwei Minuten später einen Pass der Indians „ablauschte“, in die Angriffszone fuhr und Eisenhut im Tor der Memminger verladen konnte und damit den siegbringenden Treffer setzen konnte. Auch wenn die Gastgeber noch mal alles versuchten, gut zwei Minuten vor Ende der Spielzeit den Goalie zogen und die letzten 23 Sekunden – durch eine Strafzeit der Tigers bedingt – mit zwei Mann mehr unterwegs waren, so konnte man den neuerlichen Ausgleich vermeiden. Holte sich damit, am Ende nicht unverdient, die Punkte aus dem Allgäu. „Kompliment an das Team. Jeder hat gearbeitet und alles gegeben. Memmingen ist eine starke Mannschaft. Wir haben uns diese Woche gut vorbereitet und ich kann wirklich nur ein riesen Kompliment aussprechen. Die Leistung heute war sehr gut und wir sind zufrieden aber wir bleiben auf dem Boden. Man darf nicht vergessen, dass wir in einem tiefen Loch waren. Wir nehmen jetzt Spiel für Spiel und hoffen, das Momentum mitnehmen zu können. Sonntag ist ein neues Spiel – darauf werden wir uns jetzt konzentrieren“, war Coach Suarez sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung seiner Jungs.

Anders sah dies Indians-Coach Huhn, der wenig Zufriedenheit ob der Leistung seiner Mannschaft zeigen konnte: „Es war sehr enttäuschend. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wollten gut starten und die Kleinigkeiten richtig machen. Dies hat Bayreuth zu Anfang gemacht. Zudem haben wir Louis ständig alleine gelassen und so sechs Tore zu Hause kassiert. Bayreuth hat es einfach gehalten und die Kleinigkeiten richtig gemacht. Wir sind in der Vorbereitung und in den ersten Spielen ganz anders aufgetreten. Ich bin sehr angefressen heute und wir müssen schleunigst den Re-Set-Button finden.“

Der nächste Auftritt der Tigers findet am Sonntag statt, wenn man um 18:00 Uhr den aktuellen Tabellenführer aus Deggendorf begrüßt.

ECDC Memmingen vs. onesto Tigers 5:6 (1:2, 3:2, 1:2)

Memmingen: Eisenhut, Flott-Kucis – Peleikis, Kurz, Ettwein, Schmidbauer, Svedlund, Meisinger, Homann – Schubert, Spurgeon, Lillich, Meier, Schaefer, Pfalzer, Fominych (2), Homjakovs, Pekr, Fabian, Dopakta, Christmann

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Menner, Nedved, Schuster, Reiner, Becker, Weidner – Hinz, Piskor, Brown (4), Junemann, Israel (2), Seto, Bergbauer, Melnikow, Hammerbauer, Laßmann, Bijsterbosch, Habeck

Schiedsrichter: Wolzmüller, Gawlik – Wagner, Kreuzer

Zuschauer: 1.834

Strafen: Memmingen: 2 Bayreuth: 6 PP: Memmingen: 1/3 Bayreuth: 0/1

Torfolge: 1:0 (8.) Peleikis (Lillich) PP1, 1:1 (15.) Hammerbauer (Melnikow, Seto), 1:2 (17.) Melnikow (Hammerbauer) , 2:2 (27.) Fominych (Homjakovs), 3:2 (33.) Svedlund (Fominych, Pekr), 3:3 (35.) Seto (Israel) , 4:3 (38.) Fominych (Svedlund) , 4:4 (40.) Melnikow (Junemann, Seto), 4:5 (42.) Israel (Schuster), 5:5 (51.) Homjakovs, 5:6 (52.) Brown

