Tigers mit ersten Punkten in der noch jungen Saison

Bayreuth. (PM Tigers) Andreè Hult musste nach dem Check vom Sonntag gegen Memmingen, bei welchem er im Anschluss die Partie abbrechen musste, am heutigen Abend passen.

Ebenso, wie die weiter nicht einsatzfähigen Tiffels und Knaub. Dafür liefen erneut vier Förderlizenz-Akteure aus Ingolstadt auf.

Nicht nur der Blitzstart nach 17 Sekunden, als Robin Drothen die Tigers mit der schnellen Führung beglückte, ließ darauf schließen, dass man in Passau etwas mitnehmen könne. Das komplette erste Drittel war auf Seiten der Tigers, die schnell auf den Kufen unterwegs waren, dem Gegner kaum Luft zum Atmen ließen und ein ums andere Mal das gegnerische Tor ins Visier nahmen. Ein erstes Überzahlspiel war beinahe ein Scheibenschießen, nachdem R. Drothen, Stach und Schmidt Maß nahmen, jedoch ohne einen weiteren Treffer setzen zu können. Passau brauchte sieben Minuten, bis der erste Schuss aufs Tor von Kristian kam, der hier noch zu hoch angesetzt wurde. Als Samuel Schindler von der blauen Linie abzog und Schaefer die Kelle reinhielt, stand es 0:2. Im Anschluss kamen auch die Gastgeber zu einer Möglichkeit, als man nach einer kurzen Druckphase erstmals Kristian unter Beschuss nahm. Diesen Druck nahm man den Hawks weg, als Robin Drothen in der offensiven Zone Platz hatte, die Scheibe lange führte und dann aus spitzem Winkel mit dem dritten Treffer den Pausenstand auf die Anzeigentafel schrieb.

Zum Mittelabschnitt startete man mit Unterzahl, die knapp zwei Minuten dauerte, jedoch schadlos überstanden wurde. In der Folge hätte man durch Stach, der den Pfosten anvisiert hatte oder Samuel Schindler und Robin Drothen die Führung durchaus ausbauen können. Auch weitere Versuche von Nicolas Schindler oder eine 3 auf 2-Situaton, bei welcher man zu verspielt wirkte, brachten keinen zählbaren Erfolg. Als man in eigener Überzahl den Hawks einen Konter erlaubte, zog Schmidt notgedrungen die Notbremse, was einen Penalty zur Folge hatte. Kristian zeichnete sich hier aus und blieb gegen Blackburn stabil. Allerdings musste der Bayreuther Goalie kurz vor der Pause doch noch hinter sich greifen, als Ovaska eine zurückspringende Scheibe mit dem ersten Treffer der Gastgeber veredelte.

Im Schussabschnitt waren es die Passauer, die über weitere Strecken das Spiel machten und die Tigers immer mehr in die Defensive drängten. Eine Auszeit, die Coach Chernomaz nach 49 Minuten nahm, brachte nicht die erhoffte Ruhe und Ordnung ins Spiel der Tigers. Diese mussten in Unterzahl, nach einer schnellen Kombination der Gastgeber den Anschlusstreffer hinnehmen und nach 57 gespielten Minuten auch den Ausgleich, den Cizek besorgte. Sogar der Siegtreffer nach regulärer Spielzeit lag in der Luft, als zunächst S. Schindler und dann auch Tölzer auf die Strafbank geschickt wurden.

Es ging in die Overtime, welche die Tigers – die erst noch die Unterzahl aus der regulären Spielzeit zu überstehen hatten – für sich gewinnen konnten. Stach setzte Elo ein, der trocken und direkt den Schuss nahm und damit den Zusatzpunkt für seine Farben sicherte.

„Wir haben 30 Minuten super gespielt und dann zu viele dumme Fehler in der offensiven Zone gemacht. Dabei das Momentum an Passau abgegeben. Zunächst durch den Penalty, den unser Goalie gut gehalten hat, wie auch einen Konter. Wir hatten das Glück mit dem letzten Schuss heute und einen guten Goalie. Ich muss Passau ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben gekämpft und sind mit Stolz aufgelaufen“, resümierte Coach Chernomaz die ersten Punkte der Saison.

„Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, dass wir in den ersten zwei Spielen gegen die beiden Absteiger aus der DEL2 vier Punkte holen, hätte ich das immer unterschrieben. Wir waren schnell mit drei Toren hinten und die Jungs waren ziemlich down. Es war viel Arbeit, die Jungs wieder nach vorne zu bringen. Das Momentum ist entscheidend und dies ist im zweiten Drittel – während dieser wilden Phase – zu uns übergesprungen. Es ist super, dass wir wieder zurück gekommen sind und was wir im letzten Drittel gezeigt haben. Verlängerung ist immer auch ein bisschen Glückssache. Ich war gerade in der Kabine und habe den Jungs gesagt, dass das heute ein gewonnener Punkt ist. Fast wie ein Sieg. Ich bin stolz auf das Team“ so Hawks-Coach Thomas Vogl

Für die Tiges geht es am Freitag mit einem Heimspiel weiter, wenn ab 19:30 Uhr die Stuttgart Rebells im Bayeuther Tigerkäfig zu Gast sein werden.

Passau Black Hawks vs. Bayreuth Tigers 3:4 (0:3, 1:0, 2:0/0:1) n. V.

Passau: Schedlbauer, Henghuber – Campbell, Schlauderer, Buckley, Lehner, Mantsch, Groß – Cizek, Zajic, Ovaska, Seidl (2), Balckburn (2), Sauer, Janzen, Rott, Zeilbeck

Bayreuth: Kristian, Appler – Tölzer (2), Reinig, Schmidt (2), Samuel Schindler (2), Krüger, Nuss, Odude – Elo, Stach, Robin Drothen, Laßmann, Schafer, Schubert (2), Marvin Drothen, Nicolas Schindler (2), Bergbauer (2), Fabian, Schilling, Schwarz

Schiedsrichter: Sicorschi, Schnabel – Bösl, Müller-Osten

Zuschauer: 532

Strafen: Passau: 4 Bayreuth: 12 PP: Passau: 0/2 Bayreuth: 1/6

Torfolge: 0:1 (1.) Robin Drothen (Stach, Reinig), 0:2 (8.) Schaefer (Samuel Schindler, Schmidt), 0:3 (13.) Robin Drothen (Bergbauer, Krüger), 1:3 (39.) Ovaska (Blackburn), 2:3 (54.) Zajic (Ovaska, Blackburn) PP1, 3:3 (57.) Cizek, 3:4 (64.) Elo (Stach, Tölzer)

