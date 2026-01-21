Tigers mit dritten Saisonsieg gegen den SCR

Bayreuth. (PM Tigers) Zum Dienstagsspiel ging es gegen den direkten Tabellennachbarn aus Garmisch. Der SCR lauerte vor dem Spiel mit vier Punkten Rückstand in Schlagdistanz auf dem 9. Platz, direkt hinter den Tigers.

Nach einer kurzen Abtastphase, bei welcher Colley und Piskor auf der Gegenseite noch zu harmlose Schüsse abfeuerten, war es nach 4 Minuten Bollers, der die erste gute Gelegenheit kreierte aber an Mühlberger im Tor der Gastgeber nicht vorbeikam. Auch Bauhof, der im Anschluss einen Versuch unternahm, bezwang den Goalie der Garmischer nicht. Anders dann nach 11 Minuten, als der junge Stürmer im hohen Slot an die Scheibe kam und diese platziert mit einem Flachschuss im Tor unterbrachte und damit die Führung für seine Farben erzielte. Die Gelegenheit, diese auszubauen, verpasste man im Lager der Tigers, als man später gut 80 Sekunden mit einer doppelten Überzahl agieren konnte. Mehrere Abschlüsse wurden genommen aber keiner dieser mit Erfolg. Dies rächte sich, als die Gastgeber wieder komplett waren. Ein Pass, der beim Gegner landete, war der Ausgang für den Ausgleich, den Steinhübl markierte und der gleichzeitig auch den Pausenstand nach dem ersten Drittel darstellte.

Noch in Unterzahl, musste man zunächst einige Versuche des SCR abwehren, bevor Bauhof von der Strafbank kommend die Scheibe aufnahm und auf den gegnerischen Goalie zulief. Der Versuch des jungen Bayreuther Stürmers blieb aber Beute von Mühlberger. In der Folge konnten Piskor, der aus halblinker Position freie Schussbahn hatte und kurz darauf Lüsch, der es mit der Rückhand versuchte, ihre Möglichkeiten nicht veredeln. Eine Unterzahl, als Lüsch für zwei Minuten zuschauen musste, verteidigte man sauber und kam kurz darauf durch Bollers, der sich durch die Abwehrreihen getankt hatte zu einer nächsten guten Chance. Erfolgreich war dann aber, und das kurz vor der zweiten Drittelpause, Adam Schusser, der im Gewühl vor dem Tor schnell reagierte und die Scheibe über die Linie bugsierte. Der Versuch von Roach, ebenso wie kurz darauf ein Alleingang von Barber, brachte keiner der Teams einen weiteren Ertrag auf dem Scoreboard, sodass die Tigers mit der knappen Führung in die Pause gingen.

Im Schlussabschnitt waren es zunächst die Gastgeber, die mehr ins Spiel investierten und in den ersten Minuten Druck aufbauten. Konzentriert und mit Engagement hielten die Tigers dagegen und den Gegner außerhalb des Hauses, sodass die Schüsse meist von außen kamen. Als Pietsch und Benkert kurz aneinander gerieten, ging der Garmischer zwei Minuten + nochmals zwei Minuten, sodass die Tigers in Überzahl agieren konnten, was zwar keinen Ertrag auf dem Scoreboard mit sich brachte aber dem SCR etwas den Schwung nahm. In der 51. Minute ging es dann einmal schnell, als Brown einen Konter fuhr, den in der Mitte mitgelaufenen Bollers fand und dieser den 3. Treffer für seine Jungs an diesem Abend anzeigte. Die Gelegenheit den Sack zuzumachen ließ kurz darauf Brown aus, der erneut einen Konter fuhr und dieses Mal allein auf den Goalie zulief, der jedoch stabil blieb und diese Chance wegnahm. In der Schlussphase wurde es dann nochmal spannend. Zunächst agierten die Tigers in Überzahl und kamen durch Schusser zum vermeintlichen 4:1, was jedoch nach Sichtung des Videobeweises keinen Bestand hatte, da Brown bei dieser Aktion direkt im Torraum stand und dabei den Goalie behinderte. Als der SCR wieder komplett war und die Tigers nach einem Wechselfehler Bauhof auf die Strafbank schicken mussten, setzten die Gastgeber alles auf eine Karte und nahmen den Goalie vom Eis. Höller traf kurz darauf im Gewühl vor dem Tor und macht den vermeintlichen Anschlusstreffer. Aber auch dieses Tor wurde nach erneuter Sichtung des Videobeweises weggenommen, da der Stürmer das Tor nach einer Kickbewegung mit dem Schlittschuh erzielt hatte. Dies hinderte die Jungs in Blau-Weiß aber nicht weiter Gas zu geben uns so kamen sie 24 Sekunden vor dem Schlusspfiff durch Colley doch noch zum Anschlusstreffer. Ein weiterer Erfolg konnte dann aber in der Kürze der Zeit nicht mehr generiert werden, sodass die Tigers die drei Punkte in den Bus nach Bayreuth packen konnten.

„Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften heute. Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Beide Teams hätten es verdient zu gewinnen. Wir haben, nach unserem schlechten Lauf zuletzt, heute eine gute Antwort gefunden. Marco Ludwig hat die Jungs gut vorbereitet mit dem Pre-Game-Scouting. Die Jungs haben gut zusammengehalten und wir hatten gute Gespräche diese Woche und haben gut trainiert. Das war ein großer Teil unseres Spiels heute. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, äußerte sich Head-Coach Suarez im Anschluss an die Partie.

„Die ersten 10 Minuten waren schwere Koste heute. Die haben wir komplett verpennt und waren von der Rolle. So etwas will ich nicht sehen. Wir haben uns dann durch die 3-zu-5-Unterzahl wieder ins Spiel gekämpft. Im zweiten Drittel sehr gut gespielt, aber zu viele Chancen liegen lassen. Die Chancenverwertung stört mich sehr. Im letzten Drittel hätte es in beide Richtungen laufen können. Mit der Schiedsrichterleistung war ich nicht über eins. Es gab einige Situationen, wo man beide Augen besser zumacht, dass man es nicht sieht. Aber wenn man die Dinger liegen lässt, wird das eben bestraft. Es sollte heute nicht sein“, so Coach Markus Jocher zum heutigen Abend.

Für die onesto Tigers geht es am kommenden Freitag weiter, wenn man beim EV Lindau antritt. Bully am Bodensee ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag geht es dann um 18 Uhr gegen die Erding Gladiators im heimischen Tigerkäfig.

-av-

SC Riessersee vs. onesto Tigers 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Riessersee: Mühlberger, Mechel – Echtler (2), Elwing, Risk, Chyzowski, Schmid, Jäckle – Neiger (2), Roach (2), Höller, Gerg, Colley, Armstrong, Hettich, Raubal, Steinhübl, Benkert (4), Holzapfel, Pelg

Bayreuth: Meier, Arendas – Spacek, Nedved, Pietsch (2), Schusser, Müllejans, Hüserich, Leask – Bollers, Barber, Brown, Verelst, Piskor, Lüsch (2), Hammerbauer, Bauhof (4), Zimmermann, Maschke, Stelzmann

Schiedsrichter: Spiegl, Blankart – Koziol, Reindl

Zuschauer: 1.023

Strafen: Riessersee: 10 Bayreuth: 8 PP: Riessersee: 1/3 Bayreuth: 0/4

Torfolge: 0:1 (11.) Bauhof (Verelst, Piskor), 1:1 (17.) Steinhübl (Risk, Neiger), 1:2 (39.) Schusser (Zimmermann, Bauhof), 1:3 (51.) Bollers (Brown), 2:3 (60.) Colley (Roach, Gerg)

