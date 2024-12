Tigers machen das 6-Punkte-Wochenende perfekt

Bayreuth. (PM Tigers) Blitzstart für Gelb-Schwarz. Gut zwei Minuten standen auf der Uhr, da feierten die Gäste bereits die Führung, die Moritz Israel mit...

Bayreuth. (PM Tigers) Blitzstart für Gelb-Schwarz. Gut zwei Minuten standen auf der Uhr, da feierten die Gäste bereits die Führung, die Moritz Israel mit energischem Nachsetzen vor dem Tor der Garmischer besorgte.

Es vergingen 80 Sekunden, bis der gleiche Akteur erneut die Hände gen Himmel streckte und seinen – und auch den für sein Team – zweiten Treffer feierte. Nedved hatte von der blauen Linie Maß, in Überzahl, da Raubal auf der Strafbank saß, genommen. Israel hielt die Kelle rein und markierte somit das 2:0 aus Sicht der Tigers. In der Folge hätten die Wagnerstädter noch nachlegen können, kamen aber bei Versuchen von Seto sowie Hammerbauer nicht an Böhm im Tor der Gastgeber vorbei. Dies machten die Oberbayern nach 12 Minuten besser, als Pietsch aus halblinker Position platziert abschloss und ins lagen Eck zum Anschluss traf. Diese kurze Unterbrechung der Bayreuther Offensivbemühungen war dann wieder vorbei als Seto Detig einsetzte, dieser verpasste sowie auch Melnikow, der zwei Mal aus aussichtsreicher Position wenig Schlussglück hatte.

Glück des Tüchtigen im Mittelabschnitt

Wenig zu bestellen hatten die Tigers zwischen der 21. und 40. Minute, wo man Riessersee das Spiel überlies und diese eine um die andere Chance kreierten, jedoch oftmals knapp scheiterten oder Andryukhov sein Veto gegen ein weiteres Gegentor einlegte.

Israel schnürt Dreierpack

Im Schlussabschnitt war es zu Anfang erneut der Kapitän der Tigers, der stark und energisch nachsetzte und eine Scheibe über die Linie der Gastgeber arbeitete und damit seinen persönlichen Hattrick feierte. Im weiteren Ablauf entwickelte sich ein Spiel, das zum Teil mit offenem Visier geführt wurde. Keiner der beiden Teams konnte jedoch einen weiteren Erfolg verzeichnen, auch wenn die Gastgeber zum Ende hin noch den Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen. Das erste 6-Punkte-Wochenende der Saison war damit für Bayreuth perfekt.

„Ich war ganz zufrieden mit dem Spiel. Wir hatten bisher immer Probleme am Anfang aber heute sind wir so rausgekommen, wie wir es geplant hatten. Garmisch war schwer zu spielen und sie haben das Potential zurück zu kommen. Im zweiten Drittel hatten wir so unsere Probleme aber wir haben am Ende unserer Schnelligkeit ausgenutzt und unseren Forecheck bis zum Ende durchgezogen“, resümierte Chefcoach Larry Suarez kurz nach der Partie.

Weiter geht es für die onesto Tigers bereits am kommenden Dienstag im heimischen Tigerkäfig. Zu Gast ist der Deggendorfer SC. Die Partie beginnt um 20 Uhr.

SC Riessersee vs. onesto Tigers 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Riessersee: Boehm, Wassmann – Fergus, Schmid, Allavena, Pietsch, Frankenberg – Höller, Soudek, Hettich, Raubal (4), Zajic, Gottwald, Brlic, Gerg, Gendunov

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek, Flade, Nedved (2), Becker, Menner (2), Reiner, Schuster – Brown, Detig, Seto, Vihavainen, Hammerbauer, Piskor (2), Israel, Verelst, Bergbauer (2), Junemann, Hinz, Melnikow

Schiedsrichter: Lender, Zettl – Wagner, Schneider

Zuschauer: 1.023

Strafen: Riessersee: 4 Bayreuth: 8 PP: Riessersee: 0/4 Bayreuth: 1/2

Torfolge: 0:1 (3.) Israel (Menner, Verelst), 0:2 (4.) Israel (Nedved, Detig) PP1 1:2 (12.) Pietsch (Fergus, Gerg), 1:3 (42.) Israel (Becker, Hammerbauer)

