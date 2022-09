Tigers lassen Alligators keine Chanceâ€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Verzichten musste man im Lager der Tigers auf Christian Kretschmann sowie Patrick Kurz, die geschont wurden. Eric Stephan setzte aus und...

Bayreuth. (PM Tigers) Verzichten musste man im Lager der Tigers auf Christian Kretschmann sowie Patrick Kurz, die geschont wurden. Eric Stephan setzte aus und Marius Winkelmann lief im Zuge der Kooperation der beiden Clubs für Höchstadt auf.

Erste 20 Minuten, in welchen sich beide Teams mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnete. Bindels mit der ersten Gelegenheit, die einem Powerplay geschuldet war, als Neugebauer auf der Strafbank saß. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und schafften es nach sechs gespielten Minuten über fast 60 Sekunden Druck auf das Bayreuther Tor auszuüben. Gulf-Sokolov scheiterte aus dem Halbfeld, ebenso wie Mieszkowski auf der anderen Seite, als sich die Tigers wieder mehr auf die Offensive besannen. Järveläinen war es, der die erste Strafe auf Seiten der Bayreuther nahm und Schumacher folgte ihm kurz darauf – konnte aber Neugebauer „mitnehmen“, sodass der Unterschied an Feldspielern weiterhin knapp blieb. Als die Tigers im Anschluss komplett waren und Blomqvist den lauernden Järveläinen am langen Pfosten sah und schnell bediente, schob dieser ohne Mühe zur Führung für seine Farben ein. Kurz darauf streifte Cabana mit einem Schussversuch den Pfosten. Eine weitere Gelegenheit ließ Meier liegen, als man in Unterzahl agierte und der junge Stürmer mit der Rückhand knapp verpasste.

Wesentlich aggressiver als noch im ersten Abschnitt gestaltete man im Lager der Tigers das Mitteldrittel und ließ den Gegner entsprechend weniger Raum. Zeitgleich drückte man wesentlich mehr in der Offensive und erspielte sich mehrfach gute Gelegenheiten. Schumacher – gleich nach Wiederanpfiff – verpasste noch im Slot stehend und von Meier eingesetzt. Als Höchstadt mit einem Mann weniger agieren musste, versuchte sich Bindels im Powerplay und kam zu zwei Abschlüssen, die beim Goalie landeten. Den Abpraller beim zweiten Versuch verwertete Cabana ohne Probleme. Nach etwa der Hälfte des Spieles – Höchstadt wechselte hier den Goalie – kam Miller im Powerplay zur besten Chance für die Gäste in diesem Abschnitt. Schmidt hatte was dagegen und vereitelte diese Möglichkeit. Kurz darauf beinahe eine Wiederholung des zweiten Treffers, als Bindels – jedoch jetzt bei voller Anzahl der Akteure bei beiden Teams – den Versuch unternahm und erneut Cabana zum Nachschuss bereitstand und zum 3:0 verwerten konnte. Kurz vor dem Drittelende nahm sich Schuster ein Herz und zog von der blauen Linie ab. Der im Slot wartende Cornet hielt die Kelle rein und stellte mit dem abgefälschten Schuss auf 4:0.

Auch im Schlussabschnitt war es Schumacher, der die ersten Möglichkeiten – in der 41. Sowie 43. Minute – für seine Farben genieren konnte. Es war jedoch Roach vorbehalten, den nächsten Treffer zu erzielen. Nach 49 gespielten Minuten traf dieser aus halbrechter Position zum 5:0. Höchstadt war nun auch nicht mehr in der Lage, gefährliche Aktionen nach vorne zu bringen und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Erfolg durch die Tigers auf die Anzeigentafel geschrieben werden konnte. Bindels in diesem Fall der Torschütze. Blomqvist und Ewanyk verpassten weiter gute Möglichkeiten, als es kurz vor dem Ende Schuster erneut von der blauen Linie probierte. Dieses Mal war kein anderer Tigers-Akteur mehr an der Scheibe sodass der flache Schuss des jungen Verteidigers, der im Tor landete, auch diesem gutgeschrieben werden konnte.

Mit ein wenig „Anlaufschwierigkeiten“ im ersten Abschnitt, besannen sich die Jungs der Tigers ab dem zweiten Drittel auf ein konzentriertes Auftreten, auf gutes Spiel gegen die Scheibe in der Defensive, sowie überlegte Aktionen im Angriff, sodass das Ergebnis am Ende auch leistungsgerecht ausfiel und in der Höhe in Ordnung ging.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Höchstadt Alligators 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Bayreuth: Schmidt, Steinhauer – Pokovic, Dietmann, Schuster, Nikkilä, Raab, Pruden, Kania, Slavetinsky – Fabian, Schumacher (2), Meier, Blomqvist (2), Cornet, Järveläinen (2), Cabana, Ewanyk, Roach, Bindels (2), Mieszkwoski

Höchstadt: Dirksen, Schnierstein (ab 30.) – Fardoe, Stobbe, Horschel, Miller, Winkelmann, Pata – Seewald, Planics (2), Zbaranski, Zimmermann, Neugebauer (4), Arkiomaa, Seidl, Guft-Sokolov, Litesov (2), Serikow, Grau, Hartl

Schiedsrichter: Bauer, Singer – Laudenbach, Schnabel

Zuschauer: 1124

Strafen: Bayreuth: 8 Höchstadt: 8 PP: Bayreuth: 1/3 Höchstadt: 0/3

Torfolge: 1:0 (11.) Järveläinen (Blomqvist, Pruden), 2:0 (24.) Cabana (Bindels, Roach) PP1, 3:0 (33.) Cabana (Bindels, Mieszkowski), 4:0 (39.) Cornet (Schuster, Järveläinen), 5:0 (49.) Roach (Cabana, Ewanyk), 6:0 (56.) Bindels (Cabana, Blomqvist), 7:0 (59.) Schuster (Nikkilä, Schumacher)