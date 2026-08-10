Tigers komplettieren Importstellen mit Nationalspieler

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Die Tigers haben auch ihre dritte und damit letzte Importstelle für die kommende Saison besetzt – und können dabei nochmals ordentlich Qualität und internationale Erfahrung nach Vorarlberg holen.

Der estnische Nationalspieler Morten Jürgens wechselt von den Dundee Stars aus der britischen Elite Ice Hockey League zu den Tigers.

Mit 193 Zentimetern Körpergröße und 100 Kilogramm ist der 26-jährige Rechtsschütze bereits rein körperlich eine imposante Erscheinung. Doch Jürgens bringt weit mehr als Physis mit nach Vorarlberg. Der gebürtige Tallinner verfügt über eine hervorragende Ausbildung im finnischen Eishockey, Erfahrung aus mehreren europäischen Profiligen und zählt mittlerweile zu den Leistungsträgern der estnischen Nationalmannschaft.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Jürgens in seiner Heimat bei Purikad Tallinn, ehe er bereits in jungen Jahren nach Finnland wechselte. Dort durchlief der Stürmer unter anderem die Nachwuchsorganisationen der Espoo Blues und von Mikkelin Jukurit und verbrachte damit einen Großteil seiner sportlichen Ausbildung in einem der weltweit renommiertesten Eishockeysysteme.

Den endgültigen Sprung ins Erwachsenen-Eishockey schaffte Jürgens bei Kiekko-Espoo in der Mestis, der zweithöchsten finnischen Spielklasse. Dort durfte er 2023 gleich zwei große Erfolge feiern: Gemeinsam mit seiner Mannschaft gewann er sowohl die Mestis-Meisterschaft als auch den finnischen Pokal.

Nach vielen Jahren in Finnland suchte der großgewachsene Angreifer 2024 eine neue Herausforderung und wechselte auf die britischen Inseln. Zunächst stand er für Coventry Blaze auf dem Eis, ehe er in der vergangenen Saison für die Dundee Stars in der Elite Ice Hockey League auflief.

Auch international kann Jürgens einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen. Bereits im Nachwuchs vertrat Jürgens sein Heimatland regelmäßig bei Weltmeisterschaften und wurde sowohl 2017 als auch 2018 zum besten Spieler der estnischen U18-Auswahl gewählt.

Mittlerweile gehört der 26-Jährige zum festen Bestandteil der estnischen A-Nationalmannschaft. Nach Einsätzen in der Olympia-Qualifikation nahm er an den Weltmeisterschaften 2024, 2025 und 2026 in der Division I teil. Besonders 2025 wusste Jürgens auf internationaler Bühne aufzuzeigen: Er wurde zum besten Spieler seiner Nationalmannschaft gewählt und beendete das Turnier als geteilter Torschützenkönig.

Auch die jüngste Weltmeisterschaft verlief für Jürgens und sein Heimatland erfolgreich. 2026 gelang Estland der Aufstieg in die Division I, Gruppe A.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Morten Jürgens @ Elite Prospects

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