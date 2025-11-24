Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Tigers: JÃ©rÃ´me Bachofner verlÃ¤ngert Vertrag um eine weitere Saison

24. November 20251 Mins read55
Jerome Bachofner - Â© SCL Tigers
Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlÃ¤ngern den Vertrag mit StÃ¼rmer JÃ©rÃ´me Bachofner um eine weitere Saison bis Ende der Spielzeit 2026/27.

Der 29-JÃ¤hrige stiess im Sommer 2025 zu den Emmentalern und hat sich seither sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in Langnau integriert.

Bachofner gehÃ¶rt derzeit zu den produktivsten Schweizer Offensivspielern im Kader. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Zahlen: Er erzielte in der laufenden Saison 2025/26 in 23 Meisterschaftsspielen sieben Tore sowie fÃ¼nf Assists. Mit seiner Spielweise, seinem Speed und seiner Einsatzbereitschaft hat er seine Rolle in der Mannschaft gefunden.

FÃ¼r Pascal MÃ¼ller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, ist die VertragsverlÃ¤ngerung eine logische Folge dieser Entwicklung: â€žJÃ©rÃ´me hat sich rasch in unser Team eingefÃ¼gt und seine Rolle Schritt fÃ¼r Schritt gefestigt. Sein Tempo und seine Direktheit im Spiel verleihen unserer Offensive wichtige Impulse.“

Bachofner absolvierte in seiner Karriere bislang fast 450 Spiele in der National League sowie knapp 180 Partien in der Swiss League. Er wurde im Nachwuchs der ZSC Lions ausgebildet, debÃ¼tierte 2014/15 in der hÃ¶chsten Liga und gewann insgesamt drei Meistertitel â€“ zweimal mit dem EV Zug und einmal mit den ZSC Lions.

