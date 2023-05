Tigers holen Verteidiger mit DEL-Erfahrung: Dominik Tiffels will in Bayreuth eine Rolle als Führungsspieler im Team einnehmen

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Dominik Tiffels wechselt ein erfahrener Defender an den Roten Main. Zuletzt in Krefeld aktiv blickt der gebürtige Kölner auf gut...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Dominik Tiffels wechselt ein erfahrener Defender an den Roten Main.

Zuletzt in Krefeld aktiv blickt der gebürtige Kölner auf gut 300 Partien in der DEL sowie auf knapp 200 Einsätze in der DEL2 zurück.

Krefeld, Köln und Mannheim hießen die Stationen, die Tiffels im Nachwuchs durchlaufen hat und sich bei diesen für ihre herausragende Jugendarbeit bekannten Teams den Feinschliff für seine darauffolgende Profikarriere holen konnte. Diese führte ihn über Heilbronn – mit einem Abstecher in die USA, wo er für eine Saison in Minnesota in der NAHL auflief – Hamburg, Bremerhaven, Frankfurt, Köln und Kassel zurück nach Krefeld, wo seine Laufbahn im Jugendbereich einst begann.

Nun erfolgt der Wechsel nach Oberfranken, wo der 1,78 Meter große und 80 Kilo schwere Rechtsschütze einen wichtigen Part im Defensivverbund besetzen soll.

Hallo Dominik und herzlich willkommen in Bayreuth. Wie ist die Entscheidung gefallen, dass es dich nach Oberfranken verschlägt?

Dominik Tiffels: Es gab einige Gespräche mit Cherno und Rainer, die mich überzeugt haben, bei einem „Neuanfang“ dabei sein zu wollen.

Deine Wege haben dich noch nicht sehr oft nach Bayreuth geführt. Was weißt du bereits über den Standort, der ab August deine neue Heimat auf Zeit sein wird?

Dominik Tiffels: Bayreuth kenne ich nur als Auswärtsmannschaft. Allerdings war ich jetzt schon 2 Mal zu Besuch da, um einen Eindruck von Bayreuth zu bekommen. Auch das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Ich kannte ein paar Spieler vom Team aus der letzten Saison, mit Jonas Langmann habe ich ein paar Spiele in Bremerhaven zusammengespielt.

Bayreuth hast du zuletzt mit Krefeld als Gegner „kennengelernt“. Die vier Spiele in der abgelaufenen Saison waren durchweg knapp und zwei Mal konnte Bayreuth die Oberhand behalten…

Dominik Tiffels: Gegen Bayreuth haben wir uns in fast allen Spielen sehr schwergetan, obwohl die Tabellensituation was anderes hätte vermuten lassen. Deswegen war mir auch vor den Playdowns klar, dass Bayreuth nicht absteigen wird.

Mit welchen Erwartungen oder Zielen kommst du zu den Tigers?

Dominik Tiffels: Mein persönliches Ziel ist es eine Rolle als Führungsspieler im Team einnehmen zu können. Ich bin mir sicher, dass ich mit dem Trainierteam in Bayreuth an vorherige Saisons anknüpfen kann. Als Team ist es glaube ich klar: Das Ziel muss lauten, dass wir keine Playdowns spielen möchten, sondern Playoff-Hockey. Alles andere wird sich im Laufe der Saison zeigen.

Dein neuer Trainer ist dir nicht unbekannt?

Dominik Tiffels: Unter Cherno habe ich bereits in Frankfurt gespielt. Bis jetzt muss ich sagen, das war eines meiner schönsten Jahre, auch statistisch mit meiner persönlich besten Saisonbilanz. Cherno war mit einer der Gründe, warum ich mich für Bayreuth entschieden habe. Ich weiß, was Cherno von seinen Spielern verlangt, deswegen sollte es für mich keine große Eingewöhnungsphase geben.

Wie gestaltest du dein Sommertraining?

Dominik Tiffels: Mein Sommertraining absolviere ich im Moment in Krefeld. Ich bin im Austausch mit Michi (Baindl) was die Trainingspläne angeht. Ich denke ab Mitte/Ende Juni werde ich dann nach Bayreuth umziehen und dort mit Michi und den Jungs zu trainieren.

Dein Bruder Frederik hat bis gestern mit Deutschland bei der Weltmeisterschaft gespielt und dabei unter anderem das deutsche Team mit dem Gamewinner in der Overtime gegen die USA ins Finale geschossen.

Dominik Tiffels: Klar habe ich die Spiele der deutschen Mannschaft genau verfolgt und war auch in Kontakt mit meinem Bruder während der WM. Der Einzug ins WM-Finale und der Gewinn der Silbermedaille ist natürlich ein absolutes Highlight gewesen!

Dominik, vielen Dank für die ersten Einschätzungen und das nette Gespräch. Wir freuen uns, dich bald in Bayreuth begrüßen zu dürfen und wünschen dir bereits jetzt viel Spaß und Erfolg mit den Tigers.

Der Kader der Bayreuth Tigers

Trainer: Rich Chernomaz, Marc Vorderbrüggen, Michael Baindl (TEV Miesbach)

Tor: Jonas Langmann (Ravensburg Towerstars), Joshua Appler

Verteidigung: Steffen Tölzer (Starbulls Rosenheim), Aaron Reinig (Starbulls Rosenheim), Moritz Raab, Maximilian Leitner (Heilbronner Falken) , Zack Dybowski (Passau Blackhawks), Samuel Schindler (ERC Ingolstadt), Dominik Tiffels (Krefeld Pinguine)

Angriff: Brett Schaefer, Tom Schwarz, Philippe Cornet, Jesse Roach, Travis Ewanyk, Paul Fabian, Christoph Kiefersauer (EHC Freiburg), Robin Drothen (Ravensburg Towerstars), Marvin Drothen (Ravensburg Towerstars), Nicolas Schindler (ERC Ingolstadt)

