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Tigers holen frische Jungtalente

20. Juli 20262 Mins read51
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Der Kader wächst weiter.

Mit Luca Wimmer und Aaron Matt schließen sich zwei vielversprechende österreichische Nachwuchsspieler dem Verein an. Beide bringen trotz ihres jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen mit und sollen den nächsten Entwicklungsschritt nun in der deutschen Oberliga gehen.

Die Verpflichtungen unterstreichen einmal mehr den eingeschlagenen Weg der Tigers: Junge Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und gleichzeitig Verantwortung innerhalb der Mannschaft zu übernehmen.

Mit Luca Wimmer stößt ein 20-jähriger Verteidiger aus Oberösterreich zum Team. Der gebürtige Welser erlernte das Eishockey in seiner Heimatstadt und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der auffälligsten Defensivspieler der österreichischen Nachwuchsligen. Zuletzt stand der 185 Zentimeter große und 91 Kilogramm schwere Verteidiger für die Eishockey Akademie Oberösterreich in der U20i-Liga auf dem Eis.

In insgesamt 112 Spielen erzielte Wimmer 33 Tore sowie 29 Assists. Der Linksschütze gilt als moderner Verteidiger mit Offensivdrang, scheut aber gleichzeitig keinen körperlichen Zweikampf. Besonders in Unterzahlsituationen überzeugte er zuletzt mit seinem Spielverständnis und seiner Ruhe.

Ebenfalls neu im Dress der Tigers ist Aaron Matt. Der erst 19-jährige Feldkircher begann seine Ausbildung bei der VEU, ehe ihn sein Weg über den EHC Lustenau und die Bulldogs Dornbirn schließlich zum HC Innsbruck führte.

Der 180 Zentimeter große und 80 Kilogramm schwere Allrounder kann sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer eingesetzt werden und verschafft dem Trainerteam dadurch zusätzliche Flexibilität. Besonders geschätzt wird Matt für seine kompromisslose Spielweise. Er scheut keinen Zweikampf, arbeitet hart vor dem gegnerischen Tor und sucht auch dort den Weg, wo es für Gegenspieler unangenehm wird – direkt vor dem Netz.

In der vergangenen Saison absolvierte Matt 24 Spiele in der U20i-Liga für den HC Innsbruck und erzielte dabei zehn Tore sowie vier Assists. Seine 104 Strafminuten zeigen, dass der junge Vorarlberger keinen Zweikampf scheut und mit viel Leidenschaft zur Sache geht. Zudem sammelte er bereits erste Erfahrungen in der win2day ICE Hockey League und kam zu zwei Einsätzen für die Kampfmannschaft der Haie.

Mit Luca Wimmer und Aaron Matt gewinnen die Tigers zwei hungrige Nachwuchsspieler, die ihre nächsten Schritte im Erwachsenen-Eishockey machen wollen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass beide das Potenzial besitzen, sich in der Oberliga zu etablieren und den eingeschlagenen Weg des Vereins erfolgreich mitzugehen.

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