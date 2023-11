Tigers halten sich schadlos und lassen Passau keine Chance

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lukas Schulte, der als Vertreter Joshua Appler an seiner Seite hatte, ging man in die Partie gegen die...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lukas Schulte, der als Vertreter Joshua Appler an seiner Seite hatte, ging man in die Partie gegen die Black Hawks aus Passau.

Mit einem Blitzstart ging es los für die Tigers, die nach 39 Sekunden erstmals in Überzahl agieren und nutzten dies konsequent. Genau 13 Sekunden benötigte man in diesem Powerplay, bis der Puck, der von Elo Richtung Tor gebracht wurde, im Netz zappelte und die Führung mit sich brachte. Als kurz darauf, in der zweiten Spielminute, erneut ein Passauer auf die Strafbank wanderte, zogen die Gastgeber ein durchdachtes Überzahlspiel auf, bei welchem nach einem erneuten Versuch von Elo die Scheibe erneut im Netz zappelte. Allerdings überprüften die Unparteiischen diese Szene oder ggf. auch eine Nachfolgende und entschieden, dass dem Treffer die Anerkennung versagt wurde. Auch ohne einen Mann mehr auf der Eisfläche war die tonangebende Mannschaft die, die mit schwarz-gelben Trikots unterwegs waren. So war es Robin Drothen, der sich nach elf Minuten ein Herz nahm und aus dem Halbfeld die Scheibe platziert ins Tor beförderte. Im Anschluss und bereits nach 13 gespielten Minuten tauchten die Gäste erstmals vor dem von Schulte gehüteten Tor auf und probierten sich – allerdings ohne Erfolg. Auch Böhm der nach 17 Minuten mit einem Schuss aufwartete konnte den Bayreuther Torsteher nicht in Verlegenheit bringen. Auf der Gegenseite war es nur wenige Augenblicke später Reinig, der aus halbrechter Position den nächsten Treffer für die Tigers setzen konnte. Als man gedanklich schon fast in der Pause war, probierten sich in kurzer Abfolge Reinig, Bergbauer und Nicolas Schindler, bevor erneut Robin Drothen auf den Plan trat und zum 4:0 einschießen konnte.

Mit einem Torhüterwechsel – Schedlbauer löste Urbisch ab – gingen die Gäste in den Mittelabschnitt, in welchem sie zu Anfang ein, zwei Möglichkeiten generierten. Aufs Scoreboard schrieben aber wieder die Tigers, die in der 23. Spielminute auf 5:0 erhöhen konnten. Hult hatte seinen Versuch, die vom Plexiglas zurückspringende Scheibe, selbst verwerten können, bevor Stach die nächste gute Gelegenheit hatte. Auf der Gegenseite probierte es Ovaska, der aber in Schulte seinen Meister fand, bevor die Tigers in Überzahl agieren konnten und dies wieder erfolgreich. Elo fand Hult, der am „langen Pfosten“ lauerte und die zentimetergenau gespielte Scheibe ohne Probleme über die Line drücken konnte. Auch in eigener Unterzahl blieb man gefährlich als Elo – nachdem Schmidt für zwei Minuten zusehen musste, bei einem Konter scheiterte. In der Folge agierten die Tigers, bei gleicher Sollstärke an Feldspielern, teilweise wie in Überzahl, sodass Passau selten die Gelegenheit nach vorne fanden und entsprechend keinen Erfolg verbuchen konnten.

Etwas Ergebniskosmetik betrieben die Gäste zum Ende des Schlussdrittels, nachdem die Tigers mit einem komfortablen Vorsprung nicht mehr alles geben mussten, um die am heutigen Abend dezimierten Gäste, die nur mit 14 Feldspielern angereist waren, in Schach zu halten. Nach zwei Treffern, die Ledlin im Fallen und später Tölzer aus dem Halbfeld besorgten, konnte Sevcenko, sowie Ovaska für ihre Farben treffen. Den Schlusspunkt setzte, dann erneut im Powerplay, das Geburtstagskind des Abends, Viktor Knaub, der einen Schuss von Reinig die entscheidende Richtungsänderung mitgab und damit für den neunten Treffer für die Tigers an diesem Abend verantwortlich zeichnete.

Die nächste Partie der Tigers steigt am kommenden Freitag um 19:30 im heimischen Tigerkäfig, wenn man die Höchstadt Alligators begrüßt.

Bayreuth Tigers vs. Passau Black Hawks 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Bayreuth: Schulte, Appler – Tölzer, Reinig, Schmidt (2), S. Schindler, Zernikel (2), Nuss, Krüger – Elo, Hult, Stach, Knaub, Schaefer, Ledlin, R. Drothen, N. Schindler (2), Bergbauer, Schwarz, M. Drothen, Fabian

Passau: Urbisch, Schedlbauer (ab 21.) – Buckley (2), Campbell (2), Otte (2), Rott (2), Lehner – Böhm, Zajic, Ovaska (2), Seidl, Cizek, Sevecenko, Janzen, Michel (2), Zeilbeck

Schiedsrichter: Noeller, Preiß – Kriebel, Lindner

Zuschauer: 1.344

Strafen: Bayreuth: 8 Passau: 12 PP: Bayreuth: 3/4 Passau: 0/2

Torfolge: 1:0 (1.) Elo (Hult, Stach) PP1, 2:0 (11.) R. Drothen (Bergbauer, N. Schindler), 3:0 (18.) Reinig (Hult, Stach), 4:0 (20.) R. Drothen (M. Drothen, Bergbauer), 5:0 (23.) Hult (Stach), 6:0 (31.) Hult (Ledlin, Elo) PP1, 7:0 (48.) Ledlin (Knaub), 8:0 (50.) Tölzer (Fabian, Reinig), 8:1 (51.) Sevcenko (Otte, Ovaska), 8:2 (56.) Ovaska (Cizek, Lehner), 9:2 (60.) (Reinig, Tölzer) PP1

