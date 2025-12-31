Tigers erkämpfen einen Punkt gegen den Tabellenführer

Bayreuth. (PM Tigers) Mit unverändertem Line-up im Vergleich zum Spiel gegen Erding gingen die onesto Tigers in die Partie gegen Tabellenführer Deggendorf.

Wie bereits im letzten Drittel am Sonntag wurden die Reihen leicht angepasst, zwischen den Pfosten erhielt Conner McLeod den Vorzug vor Maxi Meier.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Die erste größere Chance hatten die Gäste durch Dylan Jackson, dessen Schuss McLeod noch an den Pfosten lenken konnte. Kurz darauf durften die Tigers erstmals im Powerplay ran, nachdem Zitterbart auf Deggendorfer Seite auf die Strafbank musste. Die Abschlüsse von Verelst aus dem Slot und Spacek von der blauen Linie fanden jedoch nicht den Weg ins Tor. In der 9. Minute nutzte Deggendorf einen 2-auf-1-Konter zur Führung, als Roy nach Vorlage von Dylan Jackson eiskalt verwandelte. Nur wenige Sekunden später vergaben die Gäste knapp die Chance auf das 2:0. Die Tigers zeigten sich davon unbeeindruckt und erzielten in der 14. Minute den verdienten Ausgleich: Verelst wurde von Müllejans in Szene gesetzt, tauchte frei vor Pielmeier auf und verwandelte unhaltbar. Eine kurz darauf folgende Strafzeit gegen Spacek überstanden die Tigers schadlos. Kurz vor der ersten Pause sorgte Bollers für die Führung, als er sich den Puck eroberte, sich stark durchsetzte und den Schuss zum umjubelten 2:1 in den Winkel jagte.

Im zweiten Drittel konzentrierten sich die Tigers auf ihre Defensive. Mehrere Unterzahlsituationen überstand man dank einer disziplinierten Abwehr und eines starken McLeod ohne Gegentor. Deggendorf bemühte sich um Druck, kam aber kaum zu klaren Abschlüssen. Offensiv setzten die Tigers vereinzelte Nadelstiche durch schnelle Konter, doch Piskor und Lüsch blieben ohne Torerfolg. Da beide Teams ihre Powerplays ungenutzt ließen, blieb es nach 40 Minuten bei der knappen 2:1-Führung der Tigers.

Früh im dritten Drittel gelang Deggendorf der Ausgleich: Stloukal eroberte die Scheibe hinter dem Bayreuther Tor und bediente Elsberger, der aus dem hohen Slot direkt traf. Die Tigers blieben über Konter gefährlich, konnten ihre Chancen zunächst jedoch nicht nutzen. In der 48. Minute gelang den Tigers die erneute Führung: Im Powerplay scheiterte zunächst Barber an Pielmeier, doch Brown staubte per Abpraller ab. Deggendorf schlug in der 56. Minute zurück, als Dante Hahn im Powerplay den Ausgleich erzielte. Somit ging es in die Verlängerung, in der die Gäste tonangebend waren, die Tigers aber immer wieder über Konter für Gefahr sorgten. Ein Treffer fiel jedoch nicht.

Im Penaltyschießen entschieden die Gäste schließlich die Partie für sich, als Leinweber den entscheidenden Penalty verwandelte.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres steht für die onesto Tigers das nächste Saisonhighlight auf dem Programm: Am Freitag, den 2. Januar 2026, reisen die Jungs um Kapitän Sam Verelst zum dritten Oberfrankenderby in den „Wolfsbau“.

-tfr-

onesto Tigers vs. Deggendorfer SC 3:4 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0) n.P.

Bayreuth: McLeod (2), Meier – Spacek (4), Nedved (2), Schusser, Pietsch, Stelzmann, Müllejans, Hüserich – Bollers, Barber, Piskor, Habeck, Hammerbauer, Brown, Bauhof, Verelst (2), Lüsch, Zimmermann, Pohjamo, Maschke

Deggendorf: Pielmeier, Schmidt – Heinzinger, Zitterbart (4), Heiß, Humberstone, Bednar, Pozivil – Roy, Ty Jackson, Dylan Jackson (2), Elsberger, Leinweber, Stloukal, Buchner, Hahn, Baßler, Maus, Pill, Bergbauer

Schiedsrichter: Lohse, Lajoie – Laudenbach, Reitz

Zuschauer: 1149

Strafen: Bayreuth: 10 Deggendorf: 6 PP: Bayreuth: 1/3 Deggendorf 1/5

Torfolge: 0:1 (9.) Roy (D. Jackson , T. Jackson), 1:1 (14.) Verelst (Müllejans, Brown), 2:1 (18.) Bollers (Hammerbauer, Nedved), 2:2 (42.) Elsberger (Stloukal), 3:2 (48.) Brown (Barber, Bollers) PP1, 3:3 (56.) Hahn (Humberstone) PP1, 3:4 Leinweber PS

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!