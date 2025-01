Tigers erarbeiten sich zwei Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Die berüchtigten „Busbeine“ hatten die Gäste daheim gelassen und fanden schnell zum Spiel und zu offensiven Aktionen, welche sich noch in der ersten Spielminute bezahlt machen sollte.

Schmidpeter hatte sich in der neutralen Zone an der Bande durchgesetzt, die Scheibe auf Noack durchgesteckt, der gedankenschnell das Spielgerät in die Mitte passte, wo Schlager lauerte und zur frühen Führung einschoss. Nach 5 Minuten hatte sich Fichtner schön durchgesetzt und Andryukhov einer Prüfung unterzogen, welcher dieser standhalt. Im Anschluss traten die Tigers erstmals offensiv in Erscheinung, als Menner einen Schuss von der blauen Linie nahm und Seto – allerdings ohne Erfolg – nachgearbeitet hatte. In der Folge waren die Tigers besser im Spiel und kreierten einige gute Aktionen. Schuster aus der Halbdistanz, Piskor aus dem hohen Slot, bevor Flade „einlief“ und knapp verpasste. Kurz darauf setzte sich Brown schön durch, hob die Scheibe aber knapp übers Tor. Detig visierte kurz darauf nur den Pfosten an, sodass man – auch nach einem wenig erfolgreichen Überzahlspiel – mit einem knappen Rückstand in die erste Pause ging.

Zum Mittelabschnitt waren es, wie auch zu großen Teilen im ersten Drittel, die Tigers die aktiver waren und mehr zum Spiel beitrugen. Allerdings war es Fischhaber, der nach einem Versuch von Kalns den Nachschuss nutzte und zur 2:0 Führung für die Gäste traf. In der Folge gingen die Tigers immer mehr in die Offensive und belohnten sich, nachdem Vihavainen zunächst nur den Pfosten getroffen hatte, als auf beiden Seiten nur vier Feldspieler agierten. Den vorhandenen Platz auf der Eisfläche nutzte Seto, der aus dem Halbfeld platziert zum Anschluss traf. Kurz darauf verwertete man ein Überzahlspiel, bei welchem Hammerbauer im Slot freigespielt wurde und der Stürmer der Tigers den Ausgleich herstellte. So ging man dann auch in die zweite Drittelpause.

Im Schlussabschnitt war es zunächst Israel, der einen Konter fuhr aber zu hoch angesetzt hatte. Der zwischenzeitlichen Pfostentreffer der Tölzer bremste die Gastgeber nicht in den Offensivbemühungen, die – unterbrochen von wenigen Chancen der Gäste – weiter Druck ausübten. In der 50. Spielminute setzte sich Brown über die rechte Seite durch, täuschte den Schuss an, passte jedoch auf den in der Mitte besser platzierten Seto, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Führung auf die Anzeigentafel schrieb. Dies beantworteten die Gäste drei Minuten später mit dem Ausgleich, den Kästele nach schöner Vorarbeit von Schüpping erzielte und der die Verlängerung notwendig machte.

In diese starteten die Tigers mit einem Mann weniger, da Nedved noch während der regulären Spielzeit auf die Strafbank verbannt worden war. Als dieser aufs Eis zurückkehrte, an die Scheibe kam und Verelst einsetzte, lief dieser los und versuchte Vihavainen in Position zu bringen. Dieser scheiterte jedoch an Salvarani, was den nacheilenden Nedved jedoch nicht davon abhielt, mit dem 4:3 den Deckel auf die Partie zu machen.

Für die Tigers geht es am kommenden Freitag weiter, wenn um 20 Uhr die Höchstadt Alligators zu Gast im Bayreuther Tigerkäfig sein werden. Am Sonntag geht dann die Reise nach Peiting. Bully im Eisstadion Peiting ist um 18 Uhr.

-av-

onesto Tigers vs. Tölzer Löwen 4:3 (0:1, 2:1, 1:1/1:0) n.V.

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Nedved (2), Menner, Becker, Flade, Reiner, Schuster – Brown, Detig, Seto, Piskor (2), Verelst, Vihavainen, Israel (2), Hammerbauer (2), Melnikow, Hinz, Junemann

Tölz: Salvarani, Rödel – Krumpe, Edfelder, Hörmann (2), Fichtner (2), Oberhöller – Piipponen, Fischhaber, Kalns (4), Schlager, Noack, Schmidpeter, Spöttel, Schüpping, Kästele (2), Fissekis

Schiedsrichter: Schnabel, Noeller – Schewe, Bösl

Zuschauer: 778

Strafen: Bayreuth: 8 Tölz: 10 PP: Bayreuth: 1/5 Tölz: 0/4

Torfolge: 0:1(1.) Schlager (Noack, Schmidpeter), 0:2 (28.) Fischhaber (Kalns, Piipponen), 1:2 (37.) Seto (Becker, Vihavainen), 2:2 (39.) Hammerbauer (Detig) PP1, 3:2 (50.) Seto (Brown, Becker)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV