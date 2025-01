Tigers erarbeiten sich drei Punkte gegen Peiting

Bayreuth. (PM Tigers) Beim Spiel gegen den EC Peiting musste man auf die gesperrten Maurice Becker sowie Aidan Brown verzichten.

Ilya Andryukhov lief als Starter auf und Felix Larsche komplettierte das Line-up.

Nach nur wenigen Sekunden bereits hatte Detig eine beste Einschusschance aber scheiterte knapp. Dass man weiterhin gewillt war, die offensive Zone als den Platz anzusehen, wo es sich am besten spielen lässt, merkte man den Tigers diesen Abend schnell an. So war es Seto, der bei einer Strafe gegen sein Team im Konter knapp scheiterte oder Hammerbauer aus halbrechter Position verzog. Als Detig nach 9 Minuten Maß nahm und Fiedler noch abwehren konnte, probierte es Spacek im Nachschuss und war erfolgreich, sodass er die Führung für seine Farben auf die Anzeigentafel schreiben konnte. In diesem Takt ging es nicht ganz weiter, jedoch waren es die Tigers, die über weite Strecken das Spiel machten. Erstmals Gefahr für das von Andryukhov gehütete Tor kam erst nach 16 gespielten Minuten auf, was allerdings nicht von Erfolg für die Gäste gekrönt wurde, sodass man mit der knappen Führung in die erste Drittelpause ging.

Etwas ausgeglichener gestaltete sich der Mittelabschnitt, in welchem die Gäste mit mehr Engagement zu Werke gingen. Die ersten Möglichkeiten erspielten sich dennoch die Tigers, die durch Hammerbauer, der knapp daneben zielte und Piskor, bei dessen Schuss aus der Drehung Fiedler nachfassen musste, zu starken Chancen kamen. Trotzdem durften die Peitinger nach 31 Minuten den Ausgleich bejubeln, als Payeur einen Schuss von Diebolder die entscheidende Richtungsänderung mitgab. Die erneute Führung blieb den Tigers vorenthalten, die durch Bergbauer, der eine Vorlage von Hammerbauer nicht verwerten konnte oder Vihavainen, der im Slot kurz vor Ende des Drittels scheiterte. So ging man mit Unentschieden in die zweite Drittelpause.

Im Schlussabschnitt ging man zwischen der 43. und 47. Minute steil im Lager der Tigers. In dieser Phase war es die Effektivität, die Erfolg brachte. Zunächst war es Spacek, der von der blauen Linie durch Freund und Feind hindurch zur erneuten Führung traf. Kurz darauf veredelte Vihavainen per Direktabnahme einen klugen Querpass von Seto und stellte damit auf 3:1, bevor Reiner eine gute Minute später einen Nachschuss verwertete und damit die 3-Tore-Führung perfekt machte. Diese war dann auch nötig, denn Peiting gab sich keineswegs geschlagen. Diebolder fälschte nach 51 Minuten einen Mayr-Schuss ab bevor Habermann bei angezeigter Strafe gegen die Tigers den Anschlusstreffer setzte. Am Ende blieb man stabil und wehrte sich auch bei gezogenem Goalie der Gäste knapp 2 Minuten erfolgreich, sodass man wichtige drei Punkte auf die Habenseite brachte. Der nächste Auftritt der onesto Tigers folgt bereits am kommenden Mittwoch, wenn man um 20 Uhr beim Deggendorfer SC antritt. Am Freitag folgt die Partie in Stuttgart, die ebenfalls um 20 Uhr angepfiffen wird. Im Anschluss wird am Sonntag der SC Riessersee in den Tigerkäfig kommen. Bully ist hier um 18 Uhr.

-av-

onesto Tigers vs. EC Peiting 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek (2), Flade (2), Nedved, Schuster, Menner, Reiner – Seto, Detig, Vihavainen, Bergbauer, Piskor, Hammerbauer, Isreal, Verelst, Junemann, Melnikow (2), Hinz, Larsche

Peiting: Fiedler, Magg – Weyrich, Mayr, Kürger, van den Hurk, Zerhoch, Linden – Niewollik, Payeur, Diebolder, Heger, Brassard, Habermann, Krutsch, Greil, Wager

Schiedsrichter: Altmann, Noeller – Reitz, Hintermeier

Zuschauer: 1.266

Strafen: Bayreuth: 6 Peiting: 0 PP: Bayreuth: 0/0 Peiting: 0/3

Torfolge: 1:0 (9.) Spacek (Detig, Seto), 1:1 (31.) Payeur (Diebolder), 2:1 (43.) Spacek (Seto), 3:1 (46.) Vihavainen (Seto, Spacek), 4:1 (47.) Reiner (Menner, Israel), 4:2 (51.) Diebolder (Payeur, Mair), 4:3 (56.) Habermann

