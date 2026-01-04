Tigers erarbeiten sich 3 Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Neben Cameron Leask, Lennard Habeck, Sam Verelst und dem gesperrten Jannis Hüserich musste man beim Spiel gegen Passau auch auf den erkrankten Maxi Meier und den in Weiden im Einsatz befindlichen Conner McLeod verzichten.

So kam Daniel Arendas zu seinem Saisondebüt, der von Sebastian Dünkel – der in Absprache mit dem EHC Bayreuth kurzfristig dem Oberliga-Team aushalf – auf der Backup-Position Unterstützung erhielt.

Man ging trotz der wichtigen fehlenden Akteure selbstbewusst in die Partie und spielte munter nach vorne. So war es Barber, noch in der ersten Minute, der einen Querpass von Piskor nicht verwerten konnte und Spacek, der im Anschluss einen Gewaltschuss abgab, scheiterte an Eisenhut. So ähnlich ging es weiter und Bollers, der alleine auf Eisenhut zulief, scheiterte sowie Piskor, der kurz darauf eine Möglichkeit mit freier Schussbahn liegen ließ, bis in der 19. Minute eine Strafe gegen Passau angezeigt wurde. Arendas verließ für einen sechsten Feldspieler sein Tor und man spielte diese Situation clever aus. So lange, bis man Barber im Slot freistehen hatte und dieser kurz vor der Pause die Führung für seine Farben markierte.

Im zweiten Abschnitt war es Rott nach 23 Minuten, der eine Strafe zog. Diese Gelegenheit im Powerplay ließen sich die Tigers nicht entgehen. Bollers suchte und fand Brown am langen Pfosten, der keine Mühe hatte die Scheibe zum 2:0 über die Linie zu drücken. Noch bevor insgesamt zwei Minuten seit der Hinausstellung von Rott vorüber waren, musste der junge Stürmer erneut auf die Strafbank und erneut trafen die Tigers im Powerplay. Zunächst vereitelt Arendas eine Chance von Röthke, der einen Konter gelaufen war, bevor Barber über die rechte Seite den Pass in die Mitte spielte und Bollers dieses Mal seine Jungs zum 3:0 jubeln ließ. In der Folge haderte man mit der Chancenverwertung im Lager der Tigers, die Möglichkeiten hatten, noch ein oder zwei Tore drauf zu packen, dies aber verpassten.

So konnte man im Schlussabschnitt nochmals Bollers beobachten, der in einer 1 auf 0-Situation an Eisenhut nicht vorbeikam, bevor Seidl mit einem Schuss in den Winkel, wie aus dem Nichts, das Momentum auf Seiten der Gäste zog, die kurz darauf im Powerplay durch Röthke zum Anschlusstreffer kamen. Hatte man bis dahin wenig Kontakt mit der Strafbank, so änderte sich dies in diesem Schlussabschnitt, in welchen man 6 kleine Strafen nahm und dadurch die Gäste mehrfach ins Powerplay brachte, die jedoch kein Kapital daraus schlagen konnten. Mit starken PK und einem Arendas, der mehrfach zur Stelle war, sicherte man sich die drei wichtigen Punkte für die Tabelle, in welcher man weiterhin auf dem 6. Platz steht.

„Wir brauchen jeden Punkt. Es war schwierig für uns, weil auch wir Kranke hatten aber damit müssen wir, wie jeder, umgehen. Im ersten Drittel haben wir 9 Schüsse abgegeben, das ist einfach zu wenig. Wir müssen mehr aufs Tor schießen. Die zwei Treffer in Unterzahl konnten wir im letzten Drittel mit zwei Toren korrigieren aber wir müssen insgesamt mehr Druck ausüben. Ich hoffe, dass jetzt ein paar Leute zurückkommen“, so Coach Petr Bares.

„Max hat mich heute angerufen, dass er krank ist. Er sollte schlafen und wir wollten schauen ob es geht, was dann nicht der Fall war. Conner musste nach Weiden. Dann haben wir mit Daniel telefoniert. Er hat erst ein paar Spiele in der 5. Liga gemacht aber ich habe ihm gesagt, dass wir ihm vertrauen und für ihn arbeiten. Und die Mannschaft hat für ihn gearbeitet. Ein Kompliment an das ganze Team. Auch Kyle Bollers war krank und hat gestern und heute den Tag im Bett verbracht, wollte es aber unbedingt probieren. Wir müssen damit leben, das geht jedem so. Nichts ist einfach, auch wenn man so viele Spiele nacheinander hat. Aidan war heute besonders motiviert, denke ich. Er war fixiert, genau sein Spiel zu machen und hat auch ein wichtiges Tor für uns geschossen. Wir sind insgesamt sehr zufrieden und konzentrieren uns jetzt ab sofort auf Dienstag“, erklärte Coach Suarez im Anschluss an die Partie.

Für die onesto Tigers geht es bereits am Dienstag wieder aufs Eis, wenn man beim EC Peiting antritt. Das ursprünglich für 19:30 Uhr angesetzte Spiel wurde auf Wunsch der Gastgeber auf 18 Uhr vorverlegt.

onesto Tigers vs. Passau Black Hawks 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Bayreuth: Arendas, Dünkel – Spacek (2), Nedved (2), Pietsch, Schusser (2), Stelzmann, Müllejans (2) – Bollers, Barber (2), Piskor (2), Lüsch, Hammerbauer (2), Brown (2), Zimmermann, Maschke, Pohjamo, Bauhof

Passau: Eisenhut, Engler – Faulhaber, Maans (2), Horschel, Biberger, Reich, Nuss, Maul – Schembri, Röthke (2), Deichmann, Neuert, Seidl, Schmidt, Mößinger, Rott (4), Jirgensons

Schiedsrichter: Lajoie, Lohse – Verhoeven, Reitz

Zuschauer: 1.034

Strafen: Bayreuth: 16 Passau: 8 PP: Bayreuth: 2/2 Passau: 1/6

Torfolge: 1:0 (19.) Barber (Nedved, Spacek), 2:0 (24.) Brown (Bollers, Piskor) PP1, 3:0 Bollers (Barber, Spacek) PP1, 3:1 (46.) Seidl (Schmidt, Reich), 3:2 (49.) Röthke (Mössinger, Schembri) PP1

