Tigers entscheiden Testspiel im Penalty-SchieÃŸen fÃ¼r sich

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Timo Herden und Ville Järveläinen haben beim Gastspiel in Niederbayern zwei weiter Akteure, und damit bis auf Juuso Rajala und Martin Heider alle Spieler der Bayreuther, ins diesjährige Spielgeschehen eingegriffen.

Das dritte Testspiel der Bayreuther auf die in Kürze beginnende DEL2- Saison verlief zwei Drittel lang, wie man es auf Grund der Ligen-Zugehörigkeit der Teams erwarten konnte. Die Gäste aus der Wagnerstadt hatten die bessere Spielanlage und waren über weiten Strecken das spielbestimmende Team. Dennoch waren es die Niederbayern, welche zunächst die Führung auf die Anzeigentafel schreiben konnten. Den Treffer von Ostwald, der von der blauen Linie mit einem Weitschuss ins Ziel fand, glich Timo Walther keine Minute später aus, als er sich über die rechte Seite durchsetzen konnte und seine Eigeninitiative mit einem Treffer belohnte. In der Folge entwickelte sich das zuvor angesprochen Spiel, bei welchem die Tigers mehrfach Gelegenheiten ausließen, was sich kurz vor der Pausensirene rächen sollte, als Schembri seinen in der Mitte mitgelaufenen Kollegen Röthke bediente und dieser den 2:1 Pausenstand herstellten durfte.

Mit einer Strafe gegen die Gäste, kurz nach Wiederanpfiff sah man das erste Überzahlspiel – auf Seiten der Gastgeber, die jedoch kurzfristig Kislinger aus den Augen ließen, der sich bedankte und mit einem Shorthander den Ausgleich erzielte. Auch in diesem Abschnitt waren es die Bayreuther, die insgesamt mehr im Scheibenbesitz waren, diesen jedoch insgesamt nicht in zählbaren Erfolg umlegen konnten.

Ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten, und mit sichtbarem Bemühen hinterließ man im Schlussabschnitt zwar einen vernünftigen Eindruck, ohne jedoch die Überlegenheit der vorangegangenen Abschnitte weiter ausbauen zu können und diese in Torerfolge ummünzen zu können.

Schlussendlich musste das Penalty-Schießen, welches direkt im Anschluss an die gespielten 60 Minuten, durchgeführt wurde, entscheiden. Bei 14 Schützen für beide Teams trafen Kumeliauskas, sowie Davidek und entscheidend am Ende noch Tyler Gron.

Für die Tigers geht es am Sonntag weiter, wenn die Dresdner Eislöwen um 17.00 Uhr im Bayreuther Tigerkäfig zum abschließenden Vorbereitungsspiel antreten, bevor am 06.11. die DEL2-Saison beginnt.

Deggendorfer SC vs. Bayreuth Tigers 2:3 (2:1, 0: 1, 0:0/0:1) n. P.

Deggendorf: Deske, Fössinger – Janzen, Wolfgramm (2), Ostwald, Wiederer, Pfänder (2), Grossrubatscher – Gollenbeck, Schaber, Limböck, Kuchejda, Brunner (2), Schembri, Kumeliauskas, Maul, Seidl, Röthke

Bayreuth: Herden, Wölfl – Pokovic, Karlsson, Trinkberger, Mannes (2), Davis, Karrer, Veisert – Lillich, Tim Zimmermann, Walther, Järveläinen, Kolozvary, Bindels, Hessler, Davidek, Kunz, Kislinger, Gron,

Strafen: Deggendorf: 6 Bayreuth: 4 Powerplay: Deggendorf: 0/2 Bayreuth: 0/3

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Torfolge: 1:0 (2.) Ostwald (Röthke, Schembri) 1:1 (3.) Walther, 2:1 (18.) Röthke (Schembri, 2:2 (22.) Kislinger SH, 2:3 Gron (Penalty)